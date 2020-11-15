من جديد.. الاجهزة الرقابية تضرب بشدة على يد الفساد فى محافظة أسيوط

في ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، وتأكيداً لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عاليه، وانطلاقاً من توجيهات السيد الدكتور/ وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية علي الاسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدى بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالاسواق والتى تضر بمصالح المواطن المصري .صرح الدكتور /أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن نجاح فرع الجهاز بمحافظة أسيوط بالاشتراك والتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية وممثلى وزارات التموين والصحة ومصلحة الطب البيطرى بالمحافظة فى ضبط كميات كبيرة من الدواجن الفاسدة بمجزر آلى بالمنطقة الصناعية بمركز ساحل سليم .وأضاف رئيس الجهاز أنه فى ضوء حرص الجهاز على حصول المستهلكين على الخدمات بجودة عالية ومكافحة كل ما قد يمس بصحتهم وسلامتهم ، فقد تم القيام بحملة استهدفت مقر المجزروتم ضبط 5.3 طن دواجن كاملة فاسدة وتفوح منها روائح كريهة ، بالاضافة الى ضبط 4.7 طن قطع دواجن ( أوراك ، صدور ، بانيه ، كبده فراخ ) بها تغير بالخواص الطبيعية وتفةح منها روائح كريهة ، كما تم ضبط 2.1 طن هياكل دواجن وعظم وجلد تفوح منها روائح كريهة ليصل اجمالى المنتجات المضبوطة من الدواجن الفاسدة 12.2 طن ، وقد تم التحفظ على المضبوطات و تحرير المحاضر ارقام 1552 ، 1553 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارىء قسم ساحل سليم وتم اخطار النيابة العامة لاتخاذ شئونها.وأشار رئيس الجهاز الى ان الحملات قد تتبعت خط سير منتجات المجزر التى تم توزيعها على مجموعة من كبرى المطاعم بمحافظة اسيوط تحت اسم ( مصنع الوادى لذبح وتوزيع الدواجن ) ، وتم التوجه الى تلك المطاعم فى نفس التوقيت من خلال مجموعات عمل من اعضاء الجهاز والجهات الفنية المرافقة وتم التحفظ على منتجات الدجاج الفاسد قبل تقديمها فى هيئة وجبات للمستهلكين وتحرير المحاضر ارقام 3821 لسنة 2020جنح أمن دولة طوارىء قسم أول اسيوط ، و المحضرين رقمى 2668 ، 2669 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارىء قسم ثان أسيوط .وأكد رئيس الجهاز على ان جهاز حماية المستهلك سيقف بالمرصاد ويتصدى لأية محاولة لخداع وغش المستهلكين او الاضرار بصحتهم وسلامتهم انطلاقاً من دوره الوطنى الذى تم انشائه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين ،وسيعمل دائما على مواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق .وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأكد من شراء السلع والمنتجات من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .كما يدعوالجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .