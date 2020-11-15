نقابة القراء والمحفظين تستكمل انتخابات أعضاء مجلس الإدارة

شهدت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم اليوم الأحد، إقبالا كبيرا من أهل القرآن من أعضاء النقابة على مستوى الجمهورية، للمشاركة الفعالة فى عملية الانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة، لاختيار ثلاثة أعضاء من بين الأسماء التى تقدمت للترشح.

وقال محمد الساعاتي المتحدث باسم النقابة، إنه في حالة نجاح الثلاثة أعضاء الجدد سينضمون إلى من سبقوهم إلى مجلس الإدارة البالغ عددهم 17 عضوا فازوا بالتزكية ومعهم النقيب الجديد الشيخ محمد صالح حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية الذى فاز بالتزكية لتطابق الشروط عليه.

وعقب الإدلاء بصوته في الانتخابات التكميلية للمجلس الإدارة الجديد، قال الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، إن مشهد توافد أهل القرآن بكثافة غير مسبوقة على مقر النقابة اليوم من جميع محافظات الجمهورية، جعلني أشعر بالفخر والسعادة، حيث تأكد لدى الجميع حرص أهل القرآن على مصلحة القرآن الكريم وأهله.

كما وجه الشيخ حشاد الشكر والتقدير إلى كل الغيورين على مصلحة النقابة وأهل القرآن وأصحاب المعاشات. وخص من بين هؤلاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي كثيرا ما يدعم النقابة وأهل القرآن سواء معنويا أو ماديا أو معنويا. وأذكر بأن الوزير كان قد خصص ثلثمائة ألف جنيه للنقابة لخدمة أهل القرآن وأصحاب المعاشات على ثلث دفعات.

واختتم الشيخ حشاد أن مجلس الإدارة قرر عمل لوحة شرف توضع في مدخل النقابة ويوضع بداخلها أعباء النقابة ممن شاركوا في تأسيسها وتولى منصب النقيب وأفنوا حياتهم من أجل إسعاد أجيال المستقبل من قراء القرآن في العصر الجديد وهم: المشايخ عبد الباسط عبد الصمد ومحمود علي البنا وأحمد الرزيقي وأبو العينين شعيشع وأخيرا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.