وزيرة التجارة والصناعة تتفقد مبنى الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي 2020

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة والقيادة السياسية توليان اهتماماً كبيراً لإنجاح المشاركة المصرية في معرض إكسبو دبي 2020 والظهور بالشكل اللائق بمكانة مصر وثقلها على المستويين الإقليمى والعالمى والإستفادة من رواج المعرض على الساحة الدولية وطابعه الفريد كونه يقام لأول مرة في احدى دول المنطقة العربية، مشيرةً إلى أن الجناح المصري بالمعرض سيسلط الضوء على مساهمة الدولة المصرية في منظومة التنمية العالمية وبناء مستقبل واعد يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة في إطار رؤية مصر2030.

جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة للاستعدادات الخاصة بمبني الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي 2020 بالإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين الإماراتيين وعلى رأسهم السيدة/ ريم الهاشمي وزير الدولة للتعاون الدولي ومدير اكسبو دبي والسفير شريف البديوي سفير مصر بالامارات والسفير اشرف الديب قنصل عام مصر بدبي والدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو دبي الى جانب السيد/ حاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي والدكتور اشرف الربيعي رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة والدكتور يونان ادوارد رئيس المكتب التجاري المصري بدبي

نيفين جامع: نسعى لمشاركة مصرية متميزة باكسبو دبي تعكس مكانة مصر وثقلها على المستويين الاقليمي والعالمي

وقالت الوزيرة أن الجناح المصري يتميز بتواجده في أهم منطقة بمدينة اكسبو دبي حيث يقع بمنطقة الفرص بجوار جناح دولة الامارات وهو ما يعكس اهمية مصر كمركز لتلاقي الفرص لما تتميز به من الخبرات والحضارة المصرية وما تنفرد به الشخصية المصرية من سمات متميزة عبر التاريخ، حيث تتمثل فلسفة مصر من المشاركة في هذا الحدث في مفهوم التكامل مع العالم لتحقيق مستقبل أفضل، من خلال مبادراتها التنموية العملاقة في كافة مناحي الحياة، مشيرةً إلى أنه سيتم عرض ثقل مصر في محيطها العربي والافريقي والدولي كدولة سلام وتنمية، وهو الامر الذي روعي إظهاره داخل الجناح من خلال المضمون المعروض بالجناح وكذا خارجه من خلال الكلمات التي سوف تُنقش على واجهة الجناح المصري باللغة الفرعونية والتي تمثل مجموعة من الرسائل المُتعارف عليها في التعاليم المصرية القديمة.

واوضحت جامع إنه تم – منذ الإعلان عن مشاركة مصر بالمعرض- تشكيل لجنة وطنية تنسيقية تضم أكثر من 25 وزارة فضلاً عن المؤسسات والهيئات الأهلية وتجمعات رجال الأعمال والبنوك لتكون معنية بمتابعة المشاركة المصرية فى المعرض ونقل صورة مصر الحالية ورؤيتها المستقبلية إلى العالم في مختلف المجالات وذلك من خلال الجناح المصري المشارك في المعرض، لافتةً إلى أنه تم أيضاً تشكيل فريق عمل مختص لمتابعة الاعمال التحضيرية، والتنظيمية والاجرائية للمشاركة المصرية والتنسيق مع الشركة المصرية المنفذة والجهات المصرية اعضاء اللجنة الوطنية.

وأشارت الوزيرة أن المشاركة المصرية في هذا المعرض الهام سيكون لها آثار اقتصادية كبيرة حيث سيتم تقديم مصر كوجهة استثمارية بما تضمه من مدن ذكية ومناطق صناعية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرةً إلى أنه سيتم استغلال المشاركة المصرية بالمعرض للتنسيق مع الدول الإفريقية لدعم استراتيجية مصر نحو أفريقيا.

ولفتت جامع أن مصر تخطط للمشاركة بعدد من الأحداث والفعاليات الدولية المقامة خلال مدة المعرض التي تبلغ 6 أشهر وتضم الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة، المرأة والشباب، فضلاً عن الاستعدادات التي تُجرى على أعلى مستوى للتحضير لليوم الوطني لمصر والذي سيحظى بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن مصر ستحظى بحضور فعال خلال المعرض على مستوى الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لاستعراض التطورات في هذا الملف من حيث نتائج الاصلاح الاقتصادي والمشروعات العملاقة، فضلاً عن وجود فرص لعقد لقاءات بين الشركات بهدف ابرام صفقات تجارية واستثمارية وهو الامر الذي تسعى الوزارة لاستغلاله من خلال التنسيق مع الشركات المصرية المهتمة بهذا الامر.

ومن جانبه اوضح الدكتور احمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو دبي 2020 أنه يجري حالياً تنظيم زيارة عدد من أبرز الرموز والشخصيات المصرية في شتى المجالات العلمية والفنية والثقافية والرياضية للجناح المصري بالمعرض فى رسالة ترويجية إلى العالم خاصةً وأن المعرض من المتوقع أن يستقبل 25 مليون زائر من حوالي ١٩٠ دولة، كما يتوقع أن يبلغ عدد زوار الجناح المصري بالمعرض 2.5 مليون زائر ، مشيراً إلى أنه يتم حالياً اجراء التحضيرات اللازمة الخاصة بكافة جوانب المشاركة المصرية لاجتذاب أكبر عدد من الزائرين للجناح المصري واستعراض امكانات مصر الثقافية والتراثية والسياحية من خلال مساحات مخصصة لذلك داخل الجناح المصري الأمر الذي سيكون له أثر جيد في دعم جهود زيادة اعداد السائحين الأجانب لمصر خلال عام 2022

وفى هذا الاطار عقدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة جلسة مباحثات مع السيدة/ ريم الهاشمي وزير الدولة للتعاون الدولي بدولة الإمارات الشقيقة ومدير معرض دبي 2020 حيث تركز اللقاء على استعراض المشاركة المصرية في إكسبو دبي 2020 واستعراض الاستعدادات التي قامت بها دولة الإمارات لإنجاح هذا الحدث العالمي وكذا استعراض توقعات الجانب الإماراتي من المشاركة المصرية، حضر اللقاء السفير شريف البديوي سفير مصر بدولة الامارات والدكتور احمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو دبي.

وقالت الوزيرة ان اللقاء استعرض الاستعدادات المصرية للمشاركة في هذا الحدث العالمي الهام سواء من خلال محتويات الجناح المصري وتصميمه والذى يعكس الهوية المصرية والحداثة ايضا ، مشيرةً الى انه تم ايضاً خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حيال الاستعدادات المصرية - الإماراتية للتحضير لليوم الوطني لمصر خلال إكسبو 2020 حتى يظهر بالشكل اللائق بمكانة مصر وأيضا ليكون متناغما مع الاتجاهات العامة لإكسبو الى جانب تبادل وجهات النظر حول الآليات المتاحة في اكسبو دبي 2020 لتعظيم استفادة الشركات ورجال الأعمال المصريين خلال هذا الحدث الذي يقام على مدار ستة أشهر فضلا عن جهود الدولتين للتعامل مع تداعيات انتشار فيروس كورونا .

وتقدمت جامع بالشكر لدولة الإمارات العربية الشقيقة على بناء مبني الجناح المصري وهو الأمر الذي يعكس العلاقات الإستراتيجية والأخوية بين البلدين.

ومن جانبها اكدت السيدة/ ريم الهاشمي وزير الدولة للتعاون الدولي الاماراتية حرص بلادها على تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والصناعي والاستثماري مع دولة مصر الشقيقة باعتبارها احدى الشركاء الاستراتيجيين للامارات بالمنطقة، مشيرةً الى دعم الامارات للمشاركة المصرية باكسبو دبي 2020 وسعيها الدائم لانجاح الجناح المصري بالمعرض .

واشارت الى ان ادارة المعرض على تواصل دائم مع فريق عمل الجناح المصرى لوضع خريطة فعاليات قوية تلقى الضوء على التطور الكبير الذى تشهده مصر وتجذب اكبر عدد من الزوار من مختلف الجنسيات لزيارة الجناح المصرى.