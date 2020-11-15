الوطنية للانتخابات: نسبة التصويت في المرحلة الثانية للنواب 29.5%

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن العملية الانتخابية التي أشرفت عليها الهيئة في 13 محافظة جرت في نزاهة وبإشراف قضائي كامل بالإضافة إلى أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المترشحين.

وأضاف لاشين في كلمته اليوم بمؤتمر إعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التليفزيون بمبنى "ماسبيرو"، إن الانتخابات جرت في مناخ تنافسي للمستقلين والأحزاب.

وتابع: أجريت الانتخابات في الداخل 9468 لجنة فرعية و72 لجنة عامة تنافس فيها المترشحون على 141 مقعد بالنظام الفردي و142 مقعد بنظام القوايم وأجريت بتأمين من الشرطة المصرية وانتظم العمل في اللجان الفرعية وإن كان هناك تأخر في فتح لجان لبعض الوقت لتأخر وصول القضاة المشرفين.

الهيئة تلقت 245 تظلما.. وأحالت شكوى تعليق لافتات بمستشفى أحمد ماهر للنيابة

وأوضح أن الشكاوى التي تلقتها الهيئة كانت غير مؤثرة في سير العملية الانتخابية سوى مخالفة واحدة لضوابط الدعايا الانتخابية وردت للجنة بشأن قيام أحد المترشحين بتعليق لافتات داخل مستشفى أحمد ماهر التعليمي وقد تم إحالة الواقعة للنيابة العامة.

وقال لاشين: القانون وضع من الإجراءات ما يضمن نزاهة الانتخابات بداية من الإشراف القضائي ومرورا بالفرز ومتابعة منظمات المجتمع المدني إذ تابع الانتخابات 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، فضلا عن وسائل الإعلام إذ تابع الانتخابات 51 مؤسسة محلية و153 مؤسسة دولية وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة، وتلقت اللجنة 245 تظلما.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المقيدين في جداول الانتخابات بالمرحلة الثانية في 13 محافظة 31 مليون و338 ألفا، حضر منهم 9 ملايين و239 ألفا بنسبة مشاركة 29.5%.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 13 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الثانية، كما استقبلت عدد من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها، مشيرا إلى أنه تم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وتم إضافة أصوات المصريين بالخارج، موضحا أن الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

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