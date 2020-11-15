الإدارية العليا تؤجل 38 طعنا بانتخابات النواب لجلسة الغد

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي، تأجيل عدد جديد من الطعون على المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020، وكان بعضها محال من محاكم القضاء الإداري بالمحافظات لعدم الاختصاص، عدا طعن واحد فقط بشأن المرحلة الأولى ومحال من القضاء الإداري بمحافظة الفيوم، وبلغ عدد الطعون المؤجلة 38 طعنًا، لجلسة غد الاثنين للإطلاع والرد.

وتضمنت الطعون عددًا من الدعاوى المحالة من محكمة القضاء الإداري بالفيوم وبني سويف وأسوان، و16 طعنا يطالب بوقف تنفيذ إعلان النتيجة التي صرحت بها الهيئة الوطنية للانتخابات في بعض الدوائر، فضلًا عن وجود طعنين فقط يطالب أحدهما بوقف فرز الأصوات للناخبين بنظام القوائم في بعض الدوائر، والآخر يطالب بوقف فرز الأصوات بدائرة الخليفة.

كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباتة غير جائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية، وكان البعض منها تضمن الإحالة لعدم الاختصاص لمحكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانوني، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون، وأصدرت عددا آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها 3 أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.

وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، أصدرت الأحد الماضي، عددا من الأحكام الخاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020.

وتضمنت الأحكام 48 طعنا بالرفض، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظر 60 طعنا، وقررت إحالتهم لمحكمة النقض للفصل في موضوع الطعون، والتي تطالب باستبعاد مرشحين ببعض الدوائر ظهرت نتيجة الانتخابات في المرحلة الأولى بالنجاح، وباكتسابهم العضوية البرلمانية بإعلان النتيجة، أصبحت محكمة النقض المختصة بالفصل في مدى صحة العضوية من عدمه طبقًا للقانون والدستور، لاكتسابهم مركز قانوني.

وقضت المحكمة في طعن واحد بترك الخصومة، كما أصدرت 5 أحكام بعدم القبول لـ5 طعون.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا، نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.