"اقتصادية النواب" تشيد بعلاج الحكومة تدهور صناعات الغزل والنسيج

ثمّن الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تصريحات الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، التي أكد فيها أنّ العام 2022 سيشهد افتتاح وتشغيل عدد من مصانع الغزل والنسيج بعد تطوير إنشاءاتها ودعمها بأحدث الآلات والماكينات، وفقا للخطة الزمنية المقررة لمشروع التطوير، فضلا عن الانتهاء من إنشاء مصنع غزل (1) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى – الذي يعد أكبر مصنع غزل في العالم – في نهاية العام المقبل 2021، وجار تطوير نحو 65 مبنى ضمن المشروع لتكون جاهزة لاستقبال الماكينات الجديدة.

وأعرب عبدالحميد، في بيان عنه اليوم، عن ثقته في قدرة الدكتور هشام توفيق على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة المشكلات والأزمات التي تواجه صناعات وشركات الغزل والنسيج، مشيدا بحرص الرئيس السيسي على تخصيص 21 مليار جنيه لتطوير وتحدث الصناعات الاستراتيجية.

وكشف الدكتور محمد عبدالحميد، أنّ عدم وجود إرادة سياسية قوية من الأنظمة والحكومات السابقة كان في مقدمة الأسباب التي أدت إلى تدهور الصناعات المصرية الاستراتيجية المهمة، وفي مقدمتها صناعات الغزل والنسيج، مطالبا حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في علاج الأمراض المزمنة داخل مختلف الشركات والصناعات المصرية.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد، إنّ اقتصاديات الدول الكبرى والمتقدمة لم تنهض إلا بعد اهتمامها وتحقيق النجاح بملف الصناعة، باعتباره العمود الفقري لنجاح اقتصاد أي دولة في العالم، معربا عن تفاؤله الكبير بأنّ مصر ستحقق نجاحات باهرة في ملف الصناعة بعد نجاح الدولة المصرية في الانتهاء من تشييد مختلف مشروعات البنية الأساسية ومشروعات شبكة الطرق القومية غير المسبوقة في تاريخ مصر، ومشروعات الأنفاق والكباري، وترفيق المناطق الصناعية في جميع أنحاء البلاد.

وكان الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أكد خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، اهتمام الوزارة بتأهيل ورفع كفاءة العاملين حيث سيتم بدء البرنامج التدريبي بمركز تدريب العاملين بشركة غزل المحلة -بعد تطويره ودعمه بماكينات حديثة- في أبريل المقبل.