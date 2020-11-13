نائب محافظ دمياط يترأس اجتماعا لإعداد ضوابط واشتراطات البناء

عقد إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، إجتماعاً عاجلاً اليوم، بحضور العقيد سعيد عبد الخالق، المستشار العسكرى للمحافظة، وعميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة وأستاذ ورؤساء أقسام الهندسة المعمارية بالجامعة، ومدير إدارة التخطيط العمرانى بالديوان العام، ونقيب المهندسين وممثلا عن مديرية الإسكان وعدد من المهندسين المختصين بإدارة التخطيط العمرانى والجهات المعنية.

وتناول الاجتماع إعداد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية لمدينة دمياط طبقاً لما جاء بالمؤتمر الذى عقدته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتحديث الاشتراطات البنائية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والجامعات الإقليمية، فضلاً عن عقد ورشة عمل لوضع منهجية و آليات العمل وضبط العمران بمحافظة دمياط بشكل عام ووضع الاشتراطات الخاصة بعاصمة المحافظة والمدن الرئيسية بها، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، وذلك لاسئناف أعمال استخراج تراخيص البناء بما يضمن تحقيق ضبط العمران وفقاً للوائح المُنظمة لذلك.

وفي وقت سابق عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ومحافظي الجيزة والقاهرة والإسكندرية، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلي عدد من الجهات المعنية، وذلك لاستعراض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة التى سيتم تطبيقها فى كل المحافظات.

وقال مجلس الوزراء، في بيان صادر عنه، إنه تم خلال الاجتماع استعراض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة التي سيتم تطبيقها فى كل المحافظات، وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة التي سيتم تطبيقها بالتوازي فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وهي المحافظات التي تم الانتهاء من دراسة أوضاعها من جانب كليات الهندسة والتخطيط العمراني بتلك المحافظات، تمهيدًا لعرض تلك الاشتراطات فى الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للتخطيط العمراني، حتى يتسنى البدء فى تطبيقها.