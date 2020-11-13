صحة دمياط تقدم نصائح لمصابي كورونا ومن يعانون من ألم الأسنان

ناشد الدكتور أحمد عريف، مدير إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة في دمياط الأهالي بضرورة الالتزام بالجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي لضمان عدم الإصابة بفيروس كورونا.

وقال "عريف" في تصريح له، اليوم، إن العديد من المواطنين يتخوفوا من الذهاب لعيادات الأسنان بسبب فيروس كورونا، لافتًا إلى وجود طرق لتقليل ألم الأسنان في المنزل منها " الماء الدافئ والملح حيث يساعد الماء الدافئ بالملح على تسكين ألم الأسنان أيضًا ويقوم المصاب بشطف الفم به لبضع ثواني ثم بصقه وتكرار ذلك عدة مرات حتى يقل الألم.

وأضاف أن وضع مكعبات الثلج على الخد الملامس للجزء المؤلم من الأسنان والضغط على البشرة يساعد في تخدير المنطقة ويقلل من التورم المصاحب للألم، إلى جانب شرب شاي النعناع حيث يساعد شرب الشاي بالنعناع في تهدئة ألم الأسنان واللثة لأنه يمتلك خصائص مخدرة، ولكن يجب عدم شرب الشاي وهو شديد السخونة، لأنه يستبب في تهيج الفم بالكامل ويزيد من الألم.

ولفت إلى أن المصاب بألم الأسنان من الممكن أن يستخدم زيت القرنفل، لما يتمتع به خصائص مهدئة ومسكنة، وما يجب فعله هو وضع قطرتين من زيت القرنفل على قطعة قطن صغيرة، ووضعها مباشرةً على مكان الألم والضغط عليها وسيساعد ذلك في تقليل الألم والتورم المصاحب له.

وحذر عريف من فقدان حاسة الشم حيث تعد واحدة من أهم علامات كوفيد 19 وعادةً ترتبط حاسة الشم بحاسة التذوق: "إذا فقدت حاستي الشم والتذوق بشكل مفاجئ ولم تكن مريض حساسية بالأساس فهذه علامة مؤكدة لكوفيد 19 ومن يصابوا بالعرضين فقط غالبا يمروا بإصابة بالكوفيد أخف من غيرهم من المصابين".

وطالب عريف كل شخص يفقد حاستي الشم والتذوق أو الشم فقط دون سابق مرض أو إنذار بعزل نفسه لحين التأكد مضيفا أن الإصابة بفقدان حاسة الشم غالبا يتم تحسينها خلال أسبوع على أقل تقدير وبعض الحالات وصلت تستغرق ١٦ أسبوعا بحسب الاحصائيات والدراسات.