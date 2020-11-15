أمين "الشيوخ" يعلن الانتهاء من صياغة إعداد لائحة المجلس الداخلية

أعلن المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، انتهاء لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس، من أعمالها اليوم الأحد، بمراجعة صياغة اللائحة، تمهيدا لمناقشتها، خلال اجتماع اللجنة الرئيسية المزمع عقدها 17 نوفمبر الجاري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وقال عتمان، في تصريحات للمحررين البرلمانيين في اعقاب انتهاء الاجتماع اليوم، إن مشروع اللائحة الداخلية، يتكون من 306 مواد، وفقا لما تم الاستقرار عليه.

ولفت عتمان، إلى احتمالية عقد جلسة عامة مبكرة عن الموعد المحدد سلفا في 29 نوفمبر، لمناقشة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، إذا ارتأى رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ذلك، في ضوء انتهاء لجنة إعداد اللائحة من مناقشتها، لافتا إلى أن هناك اتجاه، بأن يتم إرسال مشروع اللائحة، بعد الانتهاء منها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعتها وضبط الصياغة، قبل نظرها في الجلسة العامة.

وأشار أمين عام مجلس الشيوخ، إلى أنه لم يتم حسم مسألة إرسال مشروع اللائحة إلى مجلس النواب مباشرة أو مجلس الوزراء، الذى يقوم بدوره في إرسالها لمجلس النواب، من عدمه، علي أن يترك حسم هذه المسألة للجلسة العامة.

وشارك فى اجتماع لجنة الصياغة اليوم، المستشار محمود عتمان إسماعيل، أمين مجلس الشيوخ، وأعضاء اللجنة النائب فرج الدري، النائب هاني سري الدين، النائب جميل حليم، النائب شوقى عناني، النائب يوسف السيد، فضلا عن النائب ياسر الهضيبي.

وتتشكل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبدالوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة.

وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، فيما تضم لجنة الصياغة 8 أعضاء.

وتتضمن المسودة فى مجموعها 306 مواد بواقع 14 بابا، وتتضمن مواد الإصدار ثلاثة مواد، وتنص المادة الآولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له فى الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.