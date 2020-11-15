مناقشات حول أحقية مجلس الشيوخ في ممارسة الاختصاصات التشريعية

بدأت لجنة الصياغة المُنبثقة عن اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة الداخلية للمجلس الشيوخ، مراجعة المسودة النهائية لمشروع قانون اللائحة تمهيداً لمناقشتها خلال اجتماع اللجنة الرئيسية الثلاثاء القادم.

وشارك في الاجتماع كلا من المستشار محمود عتمان إسماعيل، أمين مجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء اللجنة من بينهم النائب فرج الدري، النائب هاني سري الدين، النائب جميل حليم، النائب شوقي عناني، النائب يوسف السيد، فضلا عن النائب ياسر الهضيبي.

وتتشكل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلي المجلس فيبى فوزى وبهاء أبوشقة.

وشهدت لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة المكلفة بإعداد لائحة مجلس الشيوخ، مناقشات واسعه حول الاختصاصات التشريعية لمجلس الشيوخ بموجب الدستور والقانون رقم 141 لسنة 2020 الخاصة بقانون مجلس الشيوخ.

وقالت مصادر مطلعة، لـ"الوطن"، إن اجتماع لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة المُناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، شهد مناقشات حول أحقية المجلس في المشاركة فى التشريع ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور.

وأشارت المصادر أن اعتراض بعض أعضاء اللجنة استخدام توصيف المجلس بأنه غرفة تشريعية ثانية، مع الاكتفاء بالنص على كونه مجلس نيابي، وشددوا على أن اختصاصات مجلس الشيوخ المُقترحة في اللائحة الداخلية تنطبق مع الدستور، والقانون رقم 141 لسنه 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ.

وتتضمن المسودة في مجموعها 360 مادة بواقع 14 بابًا، وتتضمن مواد الإصدار ثلاثة مواد، وتنص المادة الآولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له فى الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين. وتنص المادة الثانية على أنه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرافقة فى شأن تنظيم العمل والمحافظة على النظام داخل مجلس الشيوخ والإجراءات والآعمال البرلمانية والعلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وكيفية ممارسته لاختصاصاته وحقوق وواجبات الآعضاء وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتمائتهم السياسية السياسية أو الحزبية.