"الوطنية للانتخابات": إعادة المرحلة الثانية للنواب بالداخل 7 و8 ديسمبر

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات النواب ستجرى أيام 5 و6 و7 ديسمبر المقبل للمصريين المقيمين بالخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر للمصريين بالداخل.

رئيس الهيئة: نجدد العهد بوقوفنا على مسافة واحدة من جميع المرشحين

وأضاف "لاشين" في كلمته بمؤتمر إعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التليفزيون بمبنى "ماسبيرو"، قائلا: "ما أعلناه حصاد أصواتكم، وصوت دويها وعظيم أثرها، أقبلوا على الانتخابات ولا تسمعوا لمروجي الإشاعات الذين يستخدمون سلاح الكذب، لذلك لا يجب أن نجعل أعيننا ناظرة للإشاعات، وأن نصم أذاننا عن الأكاذيب"، موجها الشكر لكل مؤسسات الدولة، وتابع "نجدد العهد رئيسا وأعضاء وجهازا تنفيذيا، أن نظل على مسافة واحدة من جميع المرشحين".

وأعلن لاشين، أنه "أجريت الانتخابات بالداخل في 9468 لجنة فرعية و72 لجنة عامة، تنافس فيها المترشحون على 141 مقعدًا بالنظام الفردي، و142 مقعدًا بنظام القوائم، وأجريت بتأمين من الشرطة المصرية، وانتظم العمل في اللجان الفرعية، وإن كان هناك تأخر في فتح لجان لبعض الوقت، لتأخر وصول القضاة المشرفين".

وأوضح أن الشكاوى التي تلقتها الهيئة، كانت غير مؤثرة في سير العملية الانتخابية، سوى مخالفة واحدة لضوابط الدعاية الانتخابية، وردت للجنة بشأن قيام أحد المترشحين بتعليق لافتات داخل مستشفى أحمد ماهر التعليمي وقد تمت إحالة الواقعة للنيابة العامة.

وقال "لاشين": القانون وضع من الإجراءات ما يضمن نزاهة الانتخابات بداية من الإشراف القضائي ومرورا بالفرز ومتابعة منظمات المجتمع المدني، إذ تابع الانتخابات 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية فضلا عن وسائل الإعلام إذ تابع الانتخابات 51 مؤسسة محلية و153 مؤسسة دولية وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة، وتلقت اللجنة 245 تظلما.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المقيدين في جداول الانتخابات بالمرحلة الثانية في 13 محافظة 31 مليونًا و338 ألفًا، حضر منهم 9 ملايين و239 ألفًا بنسبة مشاركة 29.5%. وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 13 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الثانية.

كما استقبلت عددًا من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز التي تم البت فيها، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وتمت إضافة أصوات المصريين بالخارج، موضحا أن الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

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