إعادة على مقعد واحد.. القليوبية تحسم 15 مقعدا في النواب بالجولة الأولى

أعلنت الهيئة الوطنية للإنتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم لاشين نتائج الجولة الأولي لإنتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية رسميا حيث أظهرت النتائج النهائية حسم 15 مقعدا فرديا من اصل 16 مقعدا فرديا تنافس عليها 223 مرشحا علي مستوي 6 دوائر بالمحافظة من الجولة الأولي التي أجريت مطلع الأسبوع الماضي علي أن تجري الإعادة علي مقعد واحد بدائرة قليوب والقناطر

فيما أعلن فوز القائمة الوطنية من اجل مصر بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا والذي يضم المحافظة ضمن مقاعده

وبذلك حصل حزب مستقبل وطن علي 12 مقعدا والشعب الجمهوري علي مقعدين والوفد الجديد علي مقعد ويتبقي مقعد يتنافس عليه مستقبل وطن ومستقل

وجاءت النتائج كالتالي :

دائرة بنها وكفرشكر وحقق الفوز فيها كلا من النائب الحالي مجدي سيف مستقبل وطن وجمال حجاج الشعب الجمهوري وجمال فؤاد مدكور وشهرته عربي فؤاد مستقبل وطن

وفي دائرة طوخ وقها فاز : أسامة فتحي عبد الرحمن مستقبل وطن وعزيز سابق مستقبل وطن

وفي دائرة قسم ثان شبرا الخيمة فاز : النائب الحالي عبد السلام الخضراوي ومجاهد نصار واشرف امين وجميعهم مرشحو حزب مستقبل وطن

وفي دائرة قليوب والقناطر فاز النائب الحالي عادل عامر والدكتور إبراهيم عويس عن مستقبل وطن وتجري الإعادة علي مقعد واحد بين كلا من درويش مرعي "مستقبل وطن " وعزت كريم "مستقل "

وفي دائرة الخانكة والخصوص والعبور : كمال الدين الشافعي وشهرته كمال ابو دنيا مستقبل وطن ومحمد الطوخي وشهرته محمد القصبي الشعب الجمهوري والنائب الحالي محمد مدينه الوفد الجديد

وفي دائرة شبين القناطر فاز : النائب الحالي سمير صبحي أبو شامه وحافظ عمران وكلاهما حزب مستقبل وطن

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