القبض على صاحب شركة وممرض سرقا جهاز غسيل كلوي من وحدة صحية بأسوان

كشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، غموض واقعة اختفاء جهاز غسيل كلوي، بإحدى الوحدات الصحية في مركز أدفو بأسوان، تبين قيام صاحب شركة مستلزمات طبية، بمساعدة ممرض وعامل بسرقة الجهاز، وعقب تضييق الخناق عليهما، ألقوه فى قطعة أرض زراعية.

وذكرت تحريات قطاع الأمن العام، أنه تبلغ لمركز أدفو باكتشاف عدم وجود جهاز غسيل كلوي عهدة الوحدة الصحية دائرة المركز، وخلال السير في إجراءات البحث والتحري، تم الغثور على جوال بداخله الجهاز بقطعة أرض زراعية، ملك أحدهما، كائنة بدائرة المركز.

أسفرت حهود البحث، عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم ممرض بالوحدة الصحية، ومالك شركة الصفا للمستلزمات الطبية، وعامل "من المرضى دائمي التردد على الوحدة الصحية"، جار ضبطه.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بالواقعة، وقال المتهم الأول، أنه قام استنسخ مفاتيح الوحدة، عقب فقدها من أحد العمال، واستخدمها فـى الدلوف لداخلها، واستولى على الجهاز ونقله بالإشتراك مع الثاني، باستخدام سيارة نقل ملكه، للتصرف فيه بالبيع.

وكان الثالث ينتظرهما، مراقبا لهما الطريق، وحال استشعارهم بافتضاح أمرهم، تخلوا عن الجهاز، وإلقائه بمكان العثور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين للنيابة، حيث تمت مواجهتهم بالتحريات، فأقروا بسرقة الجهاز لبيعه، قبل قيامهم بإلقائه فى قطعة أرض زراعية، فقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتكليف المباحث بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.