الوطنية للانتخابات تكشف أسماء مرشحي الإعادة بمحافظات المرحلة الثانية

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء النواب الذين سيدخلون جولة الإعادة في من المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب، لعدم حصولهم في النظام الفردي ببعض الدوائر على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، وإعمالا لحكم المادة 23 من قانون مجلس النواب الصادر بقانون رقم 46 لسنة 2014 فقد صدر قرار الهيئة السابق إليه بإجراء جولة الإعادة في بعض الدوائر.

وأضاف إبراهيم خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب: "بالنسبة لمحافظة القليوبية دائرة قليوب كل من عزت عبدالعزيز محمد كريم ودرويش محمد محمود مرعي، وفي محافظة الدقهلية دائرة أول المنصورة بين كل من وحيد رمضان فودة محمد ومحمد محمد سيد البسيوني ونبيل إبراهيم الدسوقي أحمد أحمد وردة، وأحمد محمد سلام الشرقاوي علي".

وتابع: "وفي دائرة مركز المنصورة بين كل من محمد إسماعيل إسماعيل الشريف وجمال سعد محمد الزهيري ومحمد علاء محمد عبدالوهاب وحسن حسين محمد احمد، وفي دائرة بلقاس بين كل من إلهامي عجينة ومحمد عبدالرازق محمد السيد عوض وفايق الزكي المغازي سلامة وعوض محمد عبدالفتاح أحمد أحمد".

وأردف: "وفي دائرة طلخا بين كل من وليد شوقي شاكر حامد والسيد الخضر علي جوهر وبسام منصور اليماني محمد فليفل ورضا عبدالله محمد غازي حبيب، وفي دائرة دكرنس بين كل من نصحي علي حسن علي ومكرم السيد المتولي رضوان وشوقي عبدالعليم عبدالحميد موسى وأشرف الشبراوي سعد محمد أبو العلا وأشرف احمد لطفي محمد ووليد السيد فرعون".

وأكمل: "في دائرة منية النصر بين كل من محمد نجيب خالد علي محمد نور الدين وعماد الدين محمود سليمان الحديدي وخالد مصطفى كامل موسى وأحمد محمد حسن الهواري، وفي دائرة المنزلة بين كل من مجدي محمد علي الأمير وأحمد أحمد الحديدي مشيمش وأحمد محمد محمد سمرة وإيهاب صلاح أحمد العميري، وفي دائرة أجا سيتنافس كل من إيهاب أنيس عبداللطيف ومحمد وفيق صالح وإيهاب أحمد محمد الفقي وشريف مصطفى الجبلي ودائرة السنبلاوين بين كل من أسامة محمد عبدالعاطي متولي ومحمد السعيد عوض سيد أحمد وأحمد إبراهيم محمد أحمد همام القزمازي".

وبالنسبة إلى محافظة المنوفية، فهناك دائرة شبين الكوم بين كل من أحمد صديق حجازي والعناني حسن حمودة حسن علي وجمال عبدالستار وهاني مصطفى احمد خضر، وفي دائرة قويسنا بين كل من عبدالحكيم محمد البيومي ومنير محمد محمود مندور وعصمت عبدالفتاح ياسين زايد ومحمد حمدي عبدالحليم علي موسى وفي دائرة تلا يتنافس كل من إبراهيم يحي محمد وكريم طلعت السادات وعبدالحفيظ زكي عبدالحفيظ نصير وعلاء حسن عبدالواحد جعفر وفي دائرة أشمون يتنافس كل من صابر أحمد عبدالقوي يوسف وعصام محمد عبدالسلام ياسين وعبدالهادي فتحي عبدالهادي خليل ومحمود محي الدين حسن عوض وفي دائرة الباجور يتنافس كل من محمود محمد رفعت عباس البرعي وعادل زكي أمين طه الصعيدي، وفي دائرة منوف يتنافس كل من أيمن عبدالهادي سليمان وأحمد أبو زيد محمد أبو زيد دياب والأمير عبدالقوي أحمد عبدالقوي الجزار وعادل عبدالغفار طلبة منصور".

وفي محافظة الغربية سيتنافس في دائرة أول طنطا كل من عبدالمنعم إبراهيم إبراهيم شهاب وسمير جابر عيسى وغباشي بدير وأحمد مهاب محمد أحمد وسمير إبراهيم الخولي ومصطفى وفي كفر الزيات يتنافس كل من سامح فتحي إسماعيل حبيب وإبراهيم عبدالله وعبدالقادر سرور ومحمد احمد محمد يوسف فايد وفي دائرة قطور بين كل من فؤاد إبراهيم حسب الله وعبدالله أحمد السيد الشيخ، وفي دائرة أول المحلة الكبرى يتنافس كل من محمود عبدالسميع حسن الشامي وحامد عبدالجليل إبراهيم الزعبلاوي ومحمد خليفة محمد خليفة أمين خليفة وأحمد بلال سعد، وفي دائرة مركز المحلة الكبرى بين كل من حامد جلال جهجا وإبراهيم محمد عبدالله الديب وإيهاب فتوح أحمد سنبل وعبدالباسط محمد عبدالقوي وفي سمنود سيتنافس كل من عبدالمطلب محمد عبدالمطلب الحلو وأحمد عبدالحكيم يوسف دراج وفي زفتى سيتنافس كل من محمد سعد بدراوي عوض ومصطفى راغب علي وعامر حامد عامر الشوربجي ومحمد سلامة توفيق أبو زيد الجوهري ومحمد ربيع سالم غزالة وهيثم توفيق زغلول.

وفي كفر الشيخ، يتنافس في كفر الشيخ كل من السيد أبو اليزيد سيد أحمد شمس الدين ومحي الدين فتح الله محمد القطان وباسم عبدالمحسن حامد حجازي وأحمد محمد رمضان الطنطاوي ومراد جمال محمد القطان وياسر منير عبدالجواد عبدالخالق، وفي دائرة سيدي سالم سيتنافس علي احمد علي ومحمد عبدالحميد سعد مفتاح ومحمد عبدالحميد محمد هاشم وماهر علي مصري مسعود خليفة وفي الحامول سيتنافس كل من عصام الدين السعدي ويونس عبدالرازق عبدالرازق فرج ومحمد زكي إبراهيم السيد إسماعيل وعزت عبدالمنعم عبدالرحمن محمد وفي دسوق سيتنافس كل من صلاح الدين محمود إبراهيم المعداوي وعادل محمد علي النجار ويوسف البدري عبدالفتاح يوسف أحمد البدري ومحمد سعد عبدالرؤوف وعادل عبدالسلام محمد محمد جعفر ومحمد عبدالحليم أحمد خليفة داود.

وفي الشرقية سيتنافس في دائرة أول الزقازيق كل من علي سعيد علي محمد السيد أحمد ولطفي محمد إبراهيم عثمان شحاتة وماجد دياب سليمان غانم وعادل السيد عفيفي وإيمان سالم محمد سالم خضر ومروة محمد عبدالغني محمد هاشم وعبدالفتاح إبراهيم حسين محمد وجدي جلال عبدالعزيز عاشور، وفي بلبيس سيتنافس كل من حمودة محمد حمودة يحي وسامي عبدالعزيز نصر الله سلامة ورشيد السيد محمد محمد عامر وعبدالله فهمي رياض محمد اليماني الرماح وحاتم محمد حسن صيام وطارق حسن محمد الأعصر وفي منيا القمح سيتنافس كل من خالد عبدالرحمن عبدالله احمد مشهور ووجيه حسين أباظة وجيه ومحمد محمود جاد وعبير السيد حنفي وحسن علي حسن ومي محمد غيث، وفي أبو كبير سيتنافس كل محمد عبدالهادي سليم حبيب وحاتم أحمد عبدالعزيز أحمد ونبيل عبده إبراهيم سيد أحمد عسكر ومصطفى باز مصطفى وفي ديرب نجم سيتنافس كل من طلعت عماد السويدي ورضا عبدالعال سالم والسيد عدلي حامد عبدالرحمن وعبدالباقي محمود أحمد وفي فاقوس سيتنافس كل علاء أحمد عبدالنبي إبراهيم وصلاح منصور عبدالعال عبدالحميد وعلي إبراهيم أحمد السيد أحمد النجار ونبيل مهدي العطار وإمام منصور سعد وصلاح الدين احمد السيد وفي أبو حماد سيتنافس احمد فؤاد سليمان أباظة وثروت محمد سويلم وجلال إبراهيم صيام وفرج خسن سلامة علي وفي الحسانية سيتنافس كل من السيد محمد إبراهيم رحمة ورائف السيد محمد إسماعيل والسيد أحمد عبداللطيف عثمان عبدالله سعود ومحمد حسن سلامة علي.

وفي محافظة دمياط سيتنافس كل من في دائرة أول دمياط أيمن يوسف رخا وضياء الدين داود وضياء الدين علي بصل وياسر عبدالفتاح أبو هندية، وفي كفر سعد سيتنافس كل من أبو المعاطي مصطفى ابو المعاطي مصطفى ومحمود حمدي السيد مشعل وحسن عبدالوهاب محمد عيسى ومحمد علي محمد الجيوشي، وفي بورسعيد سيتنافس في دائرة أول بورفؤاد كل من حسن طارق عمار ومحمد سامي راغب عامر وفي الإسماعيلية سيتنافس في دائرة ثاني الإسماعيلية كل من عصام دياب سلامة واحمد ياسين أحمد محمد وحسين عبدربه طلب وأسامة احمد سيد محمد عبدالعال، وفي القنطرة غرب سيتنافس كل من عصام عباس أحمد ومحمد السيد طلبة علي سلام، وسيتنافس في دائرة القصاصين الجديدة كل من أحمد محمد بدران بشارة واحمد محمود سليمان سليمان ومحمد حامد غانم وسامي محمد علي سليم، وفي السويس سيتنافس كل من حسن محمد عيد وجمال عبيد محمد وجلال مازن جلال وأحمد مراد جبريل في دائرة السويس، اما في شمال سيناء فسيتنافس في دائرة أول العريش كل من عبدالعزيز مطر إسماعيل سالم وياسر حمدي عرابي وفي الحسنة سيتنافس كل من سامي كامل عمرو وسلامة سالم سلمان سالم وفي جنوب سيناء سيتنافس في الطور كل من حميد سليمان محمد موسى وغريب أحمد حسان.