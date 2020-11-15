الوطنية للانتخابات تعلن أسماء الفائزين بنظام الفردي بالقليوبية وبورسعيد

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء الفائزين بنظام الفردي في انتخابات المرحلة الثانية، وكان من محافظة القليوبية، دائرة بنها مجدي عبدالعزيز محمد سيف وجمال عبدالقادر محمود عفيفي حجاج وجمال فؤاد السيد السيد مدكور، وفي دائرة طوخ فيها أسامة فتحي محمد عبدالرحمن عبدالوهاب وعزيز فؤاد عفيفي حمزة، وفي دائرة ثاني شبرا الخيمة عبدالسلام خضراوي، ومجاهد صدقي محمد نصار، وأشرف أمين عبدالعليم أحمد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "دائرة قليوب عادل صلاح منصور عامر وإبراهيم جميل محمد عويس، ودائرة الخانكة كمال الدين شافعي عبدالحميد أبو دنيا، ومحمد الطوخي عبده مصطفى ومحمد عبدالواحد حسن، وفي دائرة شبين القناطر فاز سمير مصطفى عليوة إبراهيم وحافظ شكري حافظ".

وتابع، أما في محافظة بورسعيد، فكان الفائز من دائرة الزهور أحمد محمد أحمد فرغل، ومن محافظة جنوب سيناء دائرة اول شرم الشيخ سليمان عطيوي محمد سلمان وذلك لحصولهم جميعا على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة إعمالا لحكم المادة 23 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.

للاطلاع على نتيجة الانتخابات كاملة اضغط هنا