أبو شقة: لجنة الصياغة شددت على خروج لائحة الشيوخ منضبطة طبقا للدستور

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ، أن لجنة الصياغة انتهت من أعمالها بمراجعة ومناقشة جميع مواد اللائحة، طبقا للنصوص الدستورية والقانونية لإعداد لائحة جيدة تليق بمجلس الشيوخ "الغرفة الثانية من التشريع".

وأضاف "أبوشقة" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن لجنة الصياغة فحصت واستعرضت جميع المبادئ والمواد الدستورية والقانونية للتأكيد على إخراج لائحة منضبطه لمجلس الشيوخ طبقا للدستور والقانون، وأن اللجنة ستعرض الصياغة النهائيه لمشروع اللائحة على لجنة إعداد اللائحة يوم 17 نوفمبر الجاري، لمناقشتها والتصويت عليها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية حيالها من عرض على الجلسة العامة والموافقة عليها تمهيدا لمناقشتها في مجلس النواب لإخراجها في صورة قانون على غرار القانون رقم 1 لسنه 2016 الخاصة بلائحة مجلس النواب للموافقه عليها وإصدراها بقانون ونشرها بالجريدة الرسمية.

وأضاف أبو شقة، أن مواد اللائحة نصت على اختصاصات مجلس الشيوخ، وجاءت متفقة ومحددة وطبقا للنصوص الدستورية والقانونية.

وتتشكل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتضم كلا من وكيلي المجلس فيبي فوزي وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها في 25 أكتوبر الماضي، في ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، فيما تضم لجنة الصياغة 8 أعضاء.