الفاتورة الإلكترونية: 3 مراحل لتطبيق المشروع ضمن التحول الرقمي

قال المهندس إبراهيم رمضان، مدير مشروع الفاتورة الإلكترونية للقطاع التجاري، إن الفاتورة الإلكترونية لقطاع الأعمال حدث تاريخي في تاريخ مصر ويعد أحد أشكال التحول الرقمي الذي يمكّن مصلحة الضرائب من متابعة حركة الفواتير بين الشركات وتسجيل المعاملات بين الشركات ويتم إضافتها بشكل تلقائي إلى مصلحة الضرائب.

وأضاف "رمضان" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على فضائية “dmc” وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الفاتورة الإلكترونية ستعمل على إدراج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما خاصا بالأمر وكذلك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأوضح أن الشركات يجب عليها تنفيذ عدة شروط للتمتع بامتيازات الفاتورة الإلكترونية وهي التسجيل في هيئة الضرائب واشتراكها في النظام الإلكتروني "بي آر بي"، ووجود سياسة توقيع إلكتروني وكذلك تكويد السلع لمعرفة السلع المتداولة في مصر

وأشار مدير مشروع الفاتورة الإلكترونية للقطاع التجاري، إلى أنه مع الوقت سيتم إدراج جميع الاقتصاد غير الرسمي ضمن اقتصاد الدولة الرسمي لأنه لن يتم الاعتداد بالفاتورة غير المسجلة إلكترونيا تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة وسيتم في مرحلة مقبلة استخدام الفاتورة الإلكترونية بين الشركة والمستهلك من أجل إحكام المنظومة الضريبية.

وألمح إلى تطبيق الفاتورة الإلكترونية يتم على 3 مراحل أولها إطلاق اليوم المرحلة الأولى التي تضم 134 شركة ثم في منتصف فبراير 2021 ستكون المرحلة الثانية وتضم 350 شركة وفي منتصف مايو المقبل ستكون المرحلة الثالثة.

وذكر أن الفاتورة الإلكترونية ستمكن الضرائب من مراجعة ملف الشركات عن بعد ما يساعد في نهوض المنظومة الضريبية ما يحسن المنظومة المالية ما يزيد من متحصلات الضرائب.