توقيع عقد مشروع تطوير معمل تحاليل التغيرات المناخية بدمياط

التقى الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، بالأمس، الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية العلوم، وذلك لتوقيع عقد مشروع تطوير معمل التحاليل الدقيقة لبحوث الهواء والتغيرات المناخية بكلية العلوم المبرم مع وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم العالي.

ويهدف التعاقد إلى الحصول على اعتماد معمل التحاليل الدقيقة لبحوث الهواء والتغيرات المناخية طبقا لمعايير جودة المعامل ISO/IEC 17025/2017، الأمر الذي بدوره يسهم بشكل رئيسي في الارتقاء بالبنية التحتية والمعملية للمعمل لضمان موضوعية ودقة نتائجها لكافة الاختبارات، كما سيساهم الحصول على الاعتماد الدولي للمعمل على تعزيز بناء علاقات مهنية وشخصية قوية مع البيئة المحيطة وتعزيز الدور المجتمعي من خلال تقديم الخدمات إلى قطاع عريض من المجتمع الصناعي المحيط باستخدام أفضل الكفاءات المهنية والأساليب العلمية الحديثة مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات المعملية، كما سيسهم المشروع في تقديم البرامج التدريبية والخبرات والدعم الفني لتنمية قدرات الساده أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين.

وتبلغ قيمة تكلفة مشروع تطوير معمل التحاليل الدقيقة لبحوث الهواء والتغيرات المناخية بكلية العلوم مليونان وأربعمائة ألف جنيه بتمويل ذاتي من الجامعة قيمته تسعمائة وستون ألفاً، وتمويل من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم العالي قيمته مليون وأربعمائة وأربعون ألفاً.

حضر اللقاء من فريق إدارة المشروع كلاً من الدكتورة مي الجمال الأستاذ بقسم علوم البيئة والمدير التنفيذي للمشروع بكلية العلوم، كما حضر أيضاً دكتورة محمد سرحان الأستاذ المساعد بقسم الجيولوجيا ونائب المدير التنفيذي للمشروع بالكلية، وحضر أيضاً الدكتورة بسمة محمد عمر مدرس علوم البيئة ومدير إدارة الجودة بالمعمل.

ويضم الفريق أعضاء إدارة المشروع وهم كلا من :دكتورة" ريهام شريف الحناوي، أخصائي معمل تلوث الهواء، المدير الفني للمعمل- هبة طلعت عبيد، أستاذ مساعد بقسم النبات، عضو مشرف على الجهاز - رشا طاهر أبو سمرة، مدرس علوم البيئة، عضو مشرف على الجهاز- دعاء محمد الإمام، مدرس علوم البيئة، عضو مشرف على الجهاز- مريهان أحمد هلال، أخصائي معمل، نائب المدير الفني"و يمنى شعبان عبود، معيد علوم البيئة، عضو مشرف على الجهاز.

و عقب توقيع العقد، أبدى رئيس الجامعة للحضور سعادته بما تقوم به كلية العلوم من جهود مستمرة لاعتماد المعامل المتاحة لديها، وخاصة أنها الكلية المعتمدة بالجامعة، مؤكداً أنه وبعد اكتمال هذا المشروع سيصبح بذلك ثاني معمل بكلية العلوم معتمد دولياً.

و بتاريخ 15 سبتمبر 2020 احتفلت الجامعة باعتماد معمل التحاليل الدقيقة لبحوث المياه بكلية العلوم طبقاً لمواصفة الأيزو ISO/IEC 17025:ليصبح أول معمل معتمد دولياً بجامعة دمياط، وتتوالى الجهود لتوقيع العقد اليوم مع وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم العالي لاعتماد معمل التحاليل الدقيقة لبحوث الهواء والتغيرات المناخية.

كما أكد رئيس الجامعة أن إبرام العقد اليوم مع وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم العالي يأتي ضمن جهود الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة التعليمية على كافة المستويات ومن بينها التعليم الجامعي بما يسهم في خروج طاقات بشرية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى تلبي طموحات الدولة في التنمية المستدامة ويثري البحث العلمي، فضلاً عن خلق مميزات تنافسية للجامعات المصرية بحيث تكون قادرة على جذب الطلاب الوافدين، وزيادة السياحة التعليمية وتدفقات النقد الأجنبي، وزيادة فرص خريجي الجامعات في الحصول على فرص عمل إقليمية ودولية، وتعزيز الدور المجتمعي للجامعات.