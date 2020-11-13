لإجراء الصيانة. .خريطة فصل التيار الكهربائي عن قرى ومدن دمياط

أعلنت شركة كهرباء شمال الدلتا، خريطة أعمال الصيانة وتنفيذ خطط الإحلال و التجديد بهندسات كهرباء فارسكور في دمياط، بناء على تعليمات وزارة الكهرباء والمهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

وأكدت الشركة في بيان لها، اليوم، إجراء أعمال صيانة غدا، السبت، ما يستلزم قطع التيار الكهربائى من التاسعة صباحا لمدة 3 ساعات عن مناطق: "الجامع بقرية سيف الدين بوسط البلد، قرية تفتيش السرو و عزب" البحيرة- المأمورية - العرب و حافظ، أولاد خلف، الغوابين والعطوى "

ومن المقرر فصل التيار بمدينة الروضة لعدد ٤ محولات ( النادي - محيسن - الكباس - الترعة ) من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ١٢ ظهرا علما بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى مناطق "مجلس المدينة - الكباس والإدارة التعليمية".

كما سيتم فصل محول الجامع بمدينة الروضة لأعمال الإحلال و التجديد لشبكات الجهد المنخفض من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ٢ ظهرا علما بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هي منطقة الجامع الكبير بمدينة الروضة، وفيما يتعلق بهندسة كهرباء الشعراء سيتم فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة الدورية لخط البصارطة من محطة محولات أولاد حمام من الساعة ٨ ص حتى الساعة ١٢ ظهرا.

كما سيتم فصل محول الأشراف من خط زرزارة لأعمال أحلال و تجديد شبكات الجهد المنخفض من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ٢ ظهرا، علما بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هي "عزبة الأشراف".