معلومات عن أرخص سيارة سوزوكي في مصر.. ثمنها 146 ألف جنيه

خلال الأيام القليلة الماضية تم الإعلان رسميًا عن طرح الموديل الجديد من سيارة (سوزوكي إسبريسو 2021)، بسعر رسمي 146 ألف جنيه داخل السوق المحلي المصري، حسب ما أعلنت شركة "مودرن موتورز" الوكيل المحلي لـ"سوزوكي" في مصر.

ويرصد "الوطن" أهم المواصفات والإمكانيات الخاصة بالموديل الجديد من "سبريسو" والتي تدخل ضمن فئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم، ومنها:

- تأتي السيارة بمحرك ثلاثي الاسطوانات، ذو سعة لترية تصل إلى 1 لتر (1000 سي سي) ينتج قوة قدرها 67 حصان، بعزم أقصى للدوران يصل إلى 90 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة مكون من 5 سرعات.

- تأتي السيارة بأبعاد (طول 3565ملم، وعرض 1520 ملم، وارتفاع 1564 ملم).

- تعمل السيارة بمنظومة الجر الأمامي، وتصل سرعتها القصوى إلى 150كم/س، وتتسارع من حالة الثبات وحتي سرعة الـ100كم/س خلال 14.3 ثانية.

- تصل سعة خزان الوقود للسيارة 27 لترا، وسعة الصندوق الخلفي لها 239 لتر.

- تأتي السيارة بعدة مواصفات ووسائل للأمان منها (2 وسائد هوائية أماميه للسائق والراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق “ABS”)، بالإضافة إلى (نظام مانع إدارة المحرك، و جنوط 14 بوصة، وحساسات ركن خلفية ومكييف هواء يدوي، وزجاج كهرباء أمامي).

وتأتي الفئة السعرية للسيارة "سوزوكي سبريسو" الجديدة 2021 ضمن قائمة أرخص السيارات بالسوق المحلي، وتدخل في منافسة معها شقيقتها السيارة "سوزوكي التو" والتي تتوافر بالسوق المحلي موديل 2020 بسعر يصل إلى 125 ألف جنية .

ومن ضمن مواصفات السيارة "ألتو" وتنمتي لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، ذوة سعة لترية تصل إلى 800 سي سي، ليولد قوة 47 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 68 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة خماسى السرعات، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 3 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.