وزير التعليم: أطلع يوميا على سير العملية التعليمية.. ياريت الناس تلتزم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك تقرير يومي يتم إرساله لديوان الوزارة به كل ما حدث في المدارس على مدار اليوم الدراسي، من قبل مديريات التعليم والصحة وإدارة التقييم والجودة: "عارفين كل القصص، وبيجيلنا تقارير عن ما يتم تداوله على السوشيال ميديا، وياريت الناس تركز في الالتزام".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه يجب على الأهالي التأكد من صحة أبنائهم قبل السماح لهم بالذهاب للمدرسة، حيث إنه خلال الفترة الماضية تم رصد عدد من الأهالي يقومون بإرسال أبنائهم إلى المدارس ويلاحظ على الأبناء الإعياء أو ارتفاع درجات الحرارة ما قد يهدد زملائهم بالمرض.

وأوضح أن أي طالب يعاني من ارتفاع درجات الحرارة أو أي علامات الإصابة يجب عليه إحضار ما يثبت مرضه، حيث إنه لن يتم احتساب تلك الفترة من الغياب: "سنقدم كل ما هو إنساني وفي مصلحة الطالب دون تردد".

وأكد أن الوزارة عملت على وضع أسوء سيناريو من الممكن حدوثه بخصوص انتشار جائحة كورونا، وفي ذلك الصدد تم إطلاق عددا من القنوات التعيلمية، أخرهم كان من المنتظر إطلاقة اليوم، ولكن سيتم تأجيلهم لمدة أسبوعين بسبب العمل على المناهج التعليمية وتصويرها من قبل المعلمين، بينما وبخصوص قناة "مدرستنا 2" سيتم إطلاقها الأسبوع الجاري.

وأشار إلى أن الوزارة لديها خطة محكمة منذ بداية العام الجديد لتقديم كافة المناهج التعليمية على المنصات الإلكترونية وشاشات التلفاز لجميع السنوات الدراسية: "هنوفر الخدمة لأفقر طالب لمصر، كما نوفرها لأغني طالب في مصر بأعلي كفاءة".

وتابع: "عندنا منصات تعلمية لكل السنوات التعليمية، وعندنا منصة مودو الخاصة بالفصول الافتراضية، وعليها 13 مليون عضو مشترك قبل مجئ شهر الصيف الماضي، وبنظبط قاعده البيانات الخاصة بالطلاب، وبين كل الأدوات دي يختار الطالب ما يناسبه ده لو احنا قعدنا في البيت خالص".