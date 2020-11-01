بنك القاهرة يتعاون مع وزارة التربية والتعليم لنشر الوعي البيئي للطلاب داخل 150 مدرسة

وقّعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بروتوكول تعاون مع بنك القاهرة وشركة Go Clean لإطلاق مشروع «مدرستى نظيفة»، الذى يهدف إلى تنظيم ورش عمل مكثفة للطلاب داخل 150 مدرسة وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة ومدى تأثيرها الإيجابى على سلوك الطالب داخل المدرسة وخارجها.

وقام بتوقيع البروتوكول الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وطارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة؛ ووفقاً للاتفاقية سيقوم البنك بتوفير صناديق إعادة تدوير المخلفات «Recycling -Bins» أسوة بالنظم المتبعة عالمياً فى مجال إعادة التدوير والفصل من المنبع، وستشارك فى تنفيذ المبادرة شركة Go Clean.

ومن جانبه شدد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، على أهمية المبادرة فى نشر الوعى لدى الطلاب بأهمية نظافة المدارس وإعادة تدوير المخلفات، مؤكداً أنه يجرى العمل على توعية الطلاب بالمبادرة وحثهم على المشاركة فيها، من خلال تعزيز دور الطالب فى مجال الحفاظ على البيئة، بما يتوافق مع الجهود الرامية التى تبذلها مؤسسات الدولة ضمن مبادرة السيد الرئيس «اتحضر للأخضر».

وأضاف «شوقى» أنه من المقرر تعميم المبادرة على كافة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية عبر عدة مراحل بهدف توفير مناخ تعليمى خالٍ من أى ملوثات أو مخلفات ضارة لتقديم تجربة تعليمية متطورة لطلاب مصر فى كافة المجالات، مشيراً إلى أن المنهج الجديد يتطرق إلى توعية الطلاب بأهمية تلك المواد.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن التزامنا تجاه البيئة يدفعنا دوماً إلى أن نكون جزءاً من منظومة دعم الاقتصاد الأخضر، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، موضحاً أن مشروعات إعادة التدوير واحدة من أهم أنشطة البنك الداعمة للبيئة والتى تنبع من السياسات الراسخة فى مجال العمل المجتمعى لتحقيق الاستدامة البيئية التى تُعد أحد أهم محاور التنمية.

وأكد على أهمية غرس قيم الحفاظ على البيئة لدى طلاب المدارس لتصبح نهجاً متبعاً لديهم منذ الصغر، موضحاً أنه يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، على أن يتم استكمال مراحل جديدة للمشروع ليشمل كافة محافظات الجمهورية.

وتأتى تلك الخطوة استكمالاً لجهود البنك فى مجال الدعم البيئى ومشروعات إعادة التدوير، حيث يحرص البنك على اتباع عمليات إعادة التدوير بمقره الرئيسى وكافة فروعه المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، كما قام البنك بإطلاق العديد من المشروعات منذ بداية عام 2020 فى إطار مبادرته Bgreen أبرزها مشروع تنظيف الشواطئ بالإسكندرية والساحل الشمالى، ومشروع تنظيف نهر النيل، وحملة زراعة سطح المبنى الإدارى للبنك، ومشروع إعادة تدوير المنتجات الإلكترونية بالبنك.