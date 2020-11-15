مصدر أمني يكشف تفاصيل فيديو لـ شاب يجبر طفلة على شرب "سيجارة حشيش"

قال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن بمديرية أمن بورسعيد، حددت هوية الشاب المتهم بإجبار طفلة على تناول "سيجارة حشيش "، ونشر فيديو للتباهي على موقع السوشيال ميديا، وجار ضبطه من خلال إرسال قوة أمنية على عنوان منزله، وذلك بعد تلقي رجال المباحث، بلاغا مقدما من محام ضد الشاب.

وأشار المصدر، إلى أن المتهم سيتم عرضه على النيابة العامة، عقب إلقاء القبض عليه، للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه، موضحا أن الشاب يتربط بعلاقة قرابة مع الطفلة، ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى لحين ضبطه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، فتحت تحقيقات موسعة بشأن إجبار شاب لـ"طفلة"، على تناول سيجارة حشيش في المحافظة، إثر تقدم محام بـ"بلاغ" يطالب بإلقاء القبض على الشاب ومحاكمته.

وتحرر المحضر الذي أحيل إلى النيابة، وجرى تحديد المتهم بحسب تأكيدات مصدر أمني

كان المحامي ياسر قنطوش، تقدم ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 14126، طالب فيه بضبط وإحضار شاب ظهر في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يجبر طفلة على تناول مخدر الحشيش.

وجاء في البلاغ المرفق بمقطع فيديو الواقعة، أن الفيديو يتضمن تعاطي المشكو في حقه مخدر الحشيش، من خلال سيجارة، وإعطائها لطفلة صغيرة، وصورها وهو يضع السيجارة في فمها، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكون ما فعله يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، فضلا عن أنه ظهر بالفيديو دون ملابس أثناء إتيانه لذلك الفعل المشين.

وأضاف "قنطوش" في بلاغه، أن تلك الواقعة تمثل تعديا وانتهاكا لحقوق الطفلة الصغيرة، ما يعرض حياتها للخطر، وهذا الفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاهده الكثير من الناس، وأثار سخط الجميع على هذا الفعل، لذلك نلتمس منكم بعد الاطلاع على البلاغ، التحقيق في تلك الواقعة، وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة انتهاك حقوق الصغيرة وتصويرها في وضع يخل بالآداب.