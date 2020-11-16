صلاح عبدالله: وطنية "هجمة مرتدة" سبب مشاركتي.. وأجسد والد أحمد عز

كشف الفنان الكبير صلاح عبدالله عن تجسيده لشخصية والد النجم أحمد عز ضمن أحداث مسلسل "هجمة مرتدة"، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وقال عبدالله في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إنه كان يفتقد التعاون مع عز لعدم التقائهما في أعمال فنية منذ فترة، مضيفاً أنه لا يعتبر دوره في العمل جديد عليه أو مختلف عن سابق أدواره، ولكن حبه لهذه القماشة الفنية وسعيه لتقديمها بشكل مختلف من شخصية لأخرى هو ما دفعه لتقديمها.

وتابع: ما حمسني أيضاً أن "هجمة مرتدة" مسلسل وطني مهم لبلدي، وأنا أحب المشاركة في الأعمال التي تحمل رسائل وطنية، لاسيما إذا كان فريق عملها محبب إلى قلبي كأحمد عز وهند صبري وغيرهما من النجوم.

مسلسل "هجمة مرتدة" مأخوذ عن ملف حديث من ملفات المخابرات المصرية، ويشارك في بطولته كل من هشام سليم، نضال الشافعي، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة، محمود البزاوي، ندى موسى، خالد أنور ومايان السيد، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

وفي سياق مختلف، أبدى عبدالله سعادة بالغة إزاء تكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته 36 التي اختتمت فعالياتها، الخميس الماضي، داخل أحد الفنادق الكبري بالإسكندرية، حيث أشاد بالإجراءات التنظيمية والاحترازية التي فرضتها إدارة المهرجان بالتعاون مع مسؤولي وزارة الصحة للوقاية من وباء "كورونا".

وأبدى عبدالله استمتاعه بأجواء هذه الدورة، والتي التقي خلالها بعدد من أساتذته وزملائه داخل الوسط الفني، حيث اعتبر تكريمه في دورة تحمل اسم الفنان الكبير عزت العلايلي شرف كبير.

وشهدت الدورة الـ 36 التي حملت اسم الفنان الكبير عزت العلايلي تكريمه إضافة إلي تكريم المخرجة إيناس الدغيدي ومدير التصوير محسن أحمد، حيث تم تكريمهما في حفل الختام داخل أحد الفنادق الكبري بالإسكندرية بعد تعذر إقامة حفل الافتتاح بسبب سوء الأحوال الجوية.