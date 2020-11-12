وصول صلاح عبدالله وكارول سماحة متأخران على حفل ختام مهرجان الإسكندرية

وصل منذ قليل، الفنان صلاح عبدالله والفنانة كارول سماحة، متأخران عن حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي، الذي انطلق قبل وصولهما بدقائق، داخل أحد فنادق الإسكندرية.

وحرص "عبدالله"، على ارتداء الكمامة الطبية، كإجراء احترازي في مواجهة وباء "كورونا" المستجد، كما حرص عدد من الفنانين على الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

وعلى جانب آخر، كان الفنان الكبير صلاح عبدالله، أشاد بجهود إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي برئاسة الناقد الأمير أباظة، في خروج الدورة 36 بشكل مشرف، رغم تحديات وباء كورونا.

وقال عبدالله، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الدورة كانت مكتملة فيما يخص إقامة الفعاليات من ندوات وعروض أفلام بحضور الجمهور، مع الالتزام بإجراءات التباعد وكل الإجراءات الاحترازية داخل دور العرض السينمائي.

وأضاف أن عدم إقامة حفل الافتتاح بسبب أجواء الطقس ربما هو ما افتقدته هذه الدورة، ولكن هناك آمال كبيرة في إقامة حفل الختام، اليوم الخميس، حال استقرار الأوضاع الجوية.

وأبدى عبدالله استمتاعه بأجواء هذه الدورة، والتي التقي خلالها بعدد من أساتذته وزملائه داخل الوسط الفني، حيث اعتبر تكريمه في دورة تحمل اسم الفنان الكبير عزت العلايلي شرف كبير.

كان الفنان صلاح عبد الله، وجه الشكر لإدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لاختياره ضمن المكرمين في هذه الدورة، خاصة أنها تحمل اسم الفنان الكبير عزت العلايلي، مؤكدًا أنه "يعتبر هذا التكريم هو تكريم لنجوم الصف الثاني وهذه النوعية فقدناها حاليًا".

وروى عبدالله، موقفًا لا ينساه أثناء تقديمه مسرحية "حودة كرامة" مع أحمد آدم والمخرج جلال الشرقاوي، قائلًا: "حزنت كثيرًا عندما وصفوني بأني سنيد عظيم، لكن بعد تفكير وجدت أن كلمة سنيد تأتي من السند والدعم وبالتالي ليست عيب".

وتمنى أن تشاهده والدته على شاشة التليفزيون، حيث توفت أثناء تصويره مسرحية "الهمجي" في الإسكندرية.