فيديو.. صلاح عبدالله يوجه رسالة لنجم ليفربول: "إلهي يحرسك من العين"

وجه الفنان صلاح عبدالله رسالة بطريقته الخاصة عبر الفيديو لنجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا.

وغنى الفنان خلال الفيديو الذي أذاعته الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها، "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة قناة "ON"، قائلا: "إلهي يحرسك من العين وتخف بسرعة يا محمد.. حبيبنا نور العين شد حيلك يا محمد".

وتابع: "من موقع التصوير وقبل ما أعمل باقي المكياج بقولك يا مو وبدعليك ومصر كلها بتدعيلك وكل عشاق المستديرة في كل أرجاء المعمرة بيدعولك يا محمد.. أسد يا محمد ولا يهمك وهتخف قوام وهترجع لنا بألف ألف سلامة.. أبوك صلاح عبدالله".

وتأتي إصابة صلاح بفيروس كورونا عقب حضوره حفل شقيقه بأحد الفيلات بالقاهرة، وأيضًا تكريمه من قبل اتحاد الكرة المصري، في مؤتمر بحضور نجوم الكرة المصرية.

وخضع نجمنا الدولي للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا، مع ناديه الإنجليزي، وجرى عزل محمد صلاح، داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين له.

وغاب محمد صلاح عن صفوف المنتخب المصري أمام توجو، في لقاء الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا، أمس، والتي حسمها "الفراعنة" بهدف نظيف سجله محمود حمدي الونش في الدقيقة 53 من عمر المباراة.