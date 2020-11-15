أمين عام الشيوخ: مراجعة اللائحة التنفيذية للمجلس الثلاثاء المقبل

قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إنه يتم حاليا إعداد ومراجعة اللائحة التنفيذية لمجلس الشيوخ بعد انتهاء لجنة الصياغة لها وسيتم عرضها الثلاثاء المقبل على اللجنة الخاصة.

وأضاف "عتمان" في مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن المواد 248 و249 تحدد وتفصّل اختصاصات الشيوخ ونظام العمل داخله لافتا إلى أن السبب وراء تأجيل اللائحة التنفيذية هو إجراء مزيد من الدراسة حول الأمر.

وأوضح "عتمان" أن اللجنة توضح للأعضاء المادة التي وضحت أن دور المجلس توطيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع والحريات العامة.

وبيّن أن المصطلحات الخاصة بباب الحريات موجودة في الباب الثاني من الدستور المادة السابعة مادة 52 أما الحقوق والحريات والواجبات العامة في الباب الثالث مادة 52 من مادة 93 في الدستور.

وتابع "اللائحة دورها تفصيل ما ورد من اختصاصات للمجلس في الدستوري وتوضيح كامل لدوره ولا يمكنها زيادة دوره لأنها هذا لا يدخل ضمن اختصاصها".

وأشار أمين عام مجلس الشيوخ، إلى أن المجلس سيتم عقد أول جلسة له في 29 نوفمبر الجاري ولكن إذا تم الانتهاء سريعا قد تكون الجلسة في موعد أقرب من هذا التوقيت المذكور.

وبدأ مجلس الشيوخ لأول مرة في الظهور عام 1824 بعد إنشاء محمد على المجلس العالي ثم مجلس المشورة وحدث تطوير في مسيرة المجلس في عهد الخديوي إسماعيل، وشهدت مصر تعديلا دستوريا عام 1923 نص على تشكيل مجلس الشيوخ للمساواة في الاختصاص بين غرفتي البرلمان.

وكانت المرحلة الثالثة لتعديل الدستور في عام 1971 حيث تم تأسيس مجلس الشورى عام 1980 واستمر حتى قيام ثورة 25 يناير في عام 2011.

ومؤخرا أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار في يوليو 2020 بشأن قانون تنظيم مجلس الشيوخ الجديد رقم 141 لسنة 2020، إعمالًا للتعديلات الدستورية المستحدثة مؤخرًا على أحكام دستور 2014 في 2019.