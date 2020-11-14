حظك اليوم السبت 14-11-2020 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يتميز باستخدامه للدبلوماسية في إجراء المحادثات مع الآخرين، ما يجعله لديه القدرة على إقناعهم، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال ويدفعك ذلك للبحث عن حلول لحالتك المادية وعليك أن تحمي نفسك من الخسائر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم ادرس جيدا كل خطوة وكل كلمة وحاول أن تحافظ على تركيزك تفاديا للوقوع في أخطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة أروى جودة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 سبتمبر.