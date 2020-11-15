سرية تامة حول إقامة محمد صلاح وتشديدات أمنية بمنتجع الجونة 

فرض مسؤولو منتجع الجونة، سرية تامة حول مكان إقامة اللاعب الدولي محمد صلاح وتأكيد وصوله إلى المنتجع لاستكمال فترة العزل الصحي، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد التشاور مع المسؤولين عن العزل الصحي، والحصول على موافقتهم.

ورفض مسؤولو منتجع الجونة الإدلاء عن أي بيانات حول مقر إقامة لاعب ليفربول ومنتخب مصر، بينما فرضت إدارة أمن الجونة سياجا من التشديدات الأمنية على بوابات الدخول، التي شهدت إجراءات تفتيشية َوأمنية على أعلى مستوى.

بينما أكد أحد المصادر بمنتجع الجونة، أن اللاعب الدولي محمد صلاح، ستكون إقامته في فيلا بمنطقة المراحل، التي يملكها أحد رجال الأعمال من الأصدقاء المقربين لصلاح.

فيما أكد مسؤولو صحة البحر الأحمر، جاهزيتهم للإشراف على حالة محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، فور تلقيهم أي تعليمات من وزارة الصحة بخصوص ذلك، وأخذ العينة الثالثة لفحصها، وبيان استمرار إصابة اللاعب وإيجابية العينة من عدمها.

وكان مصدر مسؤول بغرفة الفنادق، كشف أن صلاح الذي أعلنت إصابته بفيروس كورونا قبل يومين، أثناء تواجده بمعسكر المنتخب، غادر صباح اليوم الفندق الذي كانت تقيم به بعثة المنتخب التي توجهت اليوم لتوجو، لمواجهة منتخبها، واتجه عبر سيارة خاصة إلى مدينة الغردقة، ليستكمل باقي أيام الحجر الصحي.

وأكد مصدر مقرب من محمد صلاح، أنه سافر إلى الجونة بناء على طلبه عبر سيارة مُعقمّة، وسيقيم فى الجونة لمدة 4 أو 5 أيام قبل عمل مسحة جديدة، والكشف عن شفائه من كورونا أو عدمه، موضحا أنه فى حالة جيدة، ولم تظهر أي أعراض عليه.

وأشار المصدر إلى أن سفر صلاح للجونة لاستكمال فترة العزل الطبي هناك، وذلك بعد التشاور مع المسئولين عن العزل الصحي والحصول على موافقتهم.

وقال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والمُشرف الطبي على علاج محمد صلاح نجم منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، إن صلاح حصل على موافقة طبية للانتقال من مكان إقامته بأحد فنادق القاهرة إلى الجونة، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكشف حسني لـ"الوطن"، أن صلاح سافر في سيارة خاصة معقمة، ومعه سائق خاص يرتدي زي طبي لحمايته، موضحًا أنه يتم المتابعة الدورية لحالة اللاعب، مؤكدًا على استقرار الحالة، وعدم ظهور أى أعراض.

فيما كشفت مصادر مُقربة من اللاعب، إن اللاعب سُيقيم في مسكن خاص به بالجونة، لـ4 أيام، حتى موعد إجراء المسحة الثانية المقرر الخميس المقبل، لبيان سلبيتها أو استمرار إيجابيتها.