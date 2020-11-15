سائق مٌجهز وسيارة معقمة.. تفاصيل انتقال محمد صلاح من القاهرة لـ"الجونة"

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والمُشرف الطبي على علاج محمد صلاح نجم منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، إن صلاح حصل على موافقة طبية للانتقال من مكان إقامته بأحد فنادق القاهرة إلى الجونة، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكشف حسني لـ"الوطن"، أن صلاح سافر في سيارة خاصة معقمة، ومعه سائق خاص يرتدي زي طبي لحمايته، موضحًا أنه يتم المتابعة الدورية لحالة اللاعب، مؤكدًا استقرار الحالة، وعدم ظهور أى أعراض.

فيما كشفت مصادر مُقربة من اللاعب، إن اللاعب سُيقيم في مسكن خاص به بالجونة، لـ4 أيام، حتى موعد إجراء المسحة الثانية المقرر الخميس المقبل، لبيان سلبيتها أو استمرار إيجابيتها.

الصحة: نتعامل مع حالة صلاح كأي مريض عادي

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إنه تلقى مكالمة تليفونية من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وكذلك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة من أجل الذهاب إلى مقر إقامة محمد صلاح لتقييم حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتابع " نتعامل مع حالة صلاح كأي مريض عادي، وطُلب منه عمل أشعة مقطعية وتحليل للدم، وتمت مصاحبته حتى "دار الشفاء" وهو أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وتم عمل أشعة مقطعية وتحليل، والذي أظهر نقص لدى محمد صلاح في كرات الدم البيضاء"

وفي وقت سابق من ظهر اليوم،

تحدث أحمد مجدي المصور الفوتوغرافي، الذي التقط صورة لعروسين برفقة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر وجناح نادي ليفربول الإنجليزي، داخل العزل الصحي، عن كواليس المشهد الذي التقطه بعدسته، "مبسوط أوي إني شوفته والموضوع جه بالصدفة".

وقال "مجدي" لـ"الوطن"، أنه فوجئ هو والعروسان بظهور محمد صلاح في شرفة غرفته، يشاهد جلسة التصوير التي جمعته بالعروسين، لافتًا إلى أن العروسين كانا في حالة سعادة كبيرة عقب رؤيته، وتفاءلا بذلك ليلة زفافهما.