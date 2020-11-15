إبراهيم فايق يغادر المستشفى

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، مغادرته المستشفى وعودته إلى منزله، بعد الجلطة الرئوية التي كانت ألمت به يوم الأربعاء الماضي.

وكتب فايق عبر فيس بوك مطمئنا جمهوره: "بفضل الله وكرمه أنا بخير وخرجت من المستشفى، ولا ينقصني إلا دعائكم.. فترة صعبة وأيام ثقال عشتها من الأربعاء الماضي -وقت دخولي الرعاية المركزة- ومحنة كبيرة منحني الله فيها من خزائن فضله ورحمته الكثير، وإلا لما كنت أتنفس الآن".

يذكر أن فايق في بداياته، تعرّف إلى الإعلامي أحمد شوبير الذي ساعده في دخول مجال الإعلام، حيث عمل معه كمراسل في قناة الحياة عام 2008 ببرنامج "الكورة مع شوبير"، وبعد 3 أشهر من عمله كمراسل، قرر "شوبير" أن يجعله يقدم فقرة "الأجندة" في آخر برنامجه لمدة 3 دقائق.

تدرج في قناة الحياة، حتى قدم البرنامج الرياضي الرئيسي بها "الملاعب اليوم"، ثم انتقل بعدها لقناة “مودرن كورة” فقدم الاستوديوهات التحليلة، وقدم البرنامج الرئيسي أيضًا “كورة النهاردة”، و”كورة عربية”، و”كورة نيوز”، حتى انتقل بعدها لقناة “مودرن سبورت”، وعمل مع الإعلامي أحمد شوبير مجددًا.

انضم لمجموعة قنوات cbc حيث قدّم برنامج “ساعة رياضة” على شاشة cbc Extra لمدة سنتين و3 أشهر، حتى مارس 2016، تلاه برنامج “السوبر” حتى أغسطس 2016، ثم انتقل بعدها إلى قناة soprts dmc في سبتمبر من نفس العام، لتقديم برنامج "الحريف"، وانتقل بعدها إلى قناة "النهار"، قبل أن يستمر في قناة "أون تايم سبورت".

كما يخوض تجربة العمل الإذاعي، من خلال تقديم برنامج "ملعب 9090" على "الراديو 9090"، منذ فبراير 2015 حتى الآن.