لعب في الأهلي.. معلومات عن تامر بدوي بديل إبراهيم فايق في "9090"

ظهر الإعلامي تامر بدوي اليوم، بديلًا لإبراهيم فايق من خلال تقديمه البرنامج الإذاعي "ملعب 9090"، للحديث عن أهم الأخبار الرياضية المصرية والعالمية.

وتعرّض الإعلامي إبراهيم فايق، لوعكة صحية مفاجأة، الأربعاء الماضي، إذ تغّيب عن تقديم حلقة أمس من برنامجه "جمهور التالتة" الذي يُعرض عبر قناة "أون تايم سبورت".

ويعد "فايق" واحدًا من أبرز الإعلاميين في الوسط الرياضي خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق له العمل في العديد من القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية، وتميزت برامجه بالنقد الرياضي المتميز من خلال مجموعة من الكتاب والمحللين ونجوم الساحرة المستديرة.

وأدت الوعكة الصحية التي تعرض لها "فايق" إلى ابتعاده عن تقديم برنامجي "ملعب 9090" على راديو "9090"، و"جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورتس 2"، ليظهر تامر بدوي، بديلًا له لتقديم البرنامج الإذاعي.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن تامر بدوي، بديل إبراهيم فايق في "ملعب 9090" في الوقت الحالي.

1- لعب تامر بدوي في الأهلي في فريق تحت 13 عامًا، وأبرز ذلك من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عند ظهوره مع الفريق في مباراة اعتزال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي.

2- حصل على العديد من الدورات التدريبية الألمانية وخاصةً في نادي شتوتجارت الألماني.

3- قضى "بدوي" فترة معايشة في نادي بايرن ميونخ بطل ألمانيا في عام 2000.

4- حصل أيضاً على رخصة C في التدريب التابعة للإتحاد الإفريقي.

5- قدم برنامج روسيا في ساعة على راديو 9090 عام 2018، وبرنامج مصر في كأس العالم على دي إم سي برفقة أحمد عفيفي.

6- رُشح كمحلل أداء في النادي الأهلي في الجهاز الفني الخاص بمارتن يول، مدرب القلعة الحمراء الأسبق، ألا أنه لم يحصل على المنصب.