السقا يطمئن على صلاح هاتفيا وفهمي يزور إبراهيم فايق بالمستشفى

حالة من القلق سيطرت على الجماهير المصرية بعد إعلان اتحاد الكرة المصري عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا قبل مباراة تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي تجمع بين مصر وتوجو، وبخلاف صلاح أصيب الإعلامي إبراهيم فايق بجلطة في الرئة نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج حتى استقرت حالته.

وتضامن العديد من الفنانين مع الثنائي داعين لهم بالشفاء على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وعلم "الوطن" أن السقا تواصل مع محمد صلاح تليفونيًا، متمنيًا له السلامة والصحة، بينما حرص أحمد فهمي على زيارة فايق في المستشفى.

وقال عبدالعزيز البمبي، خال اللاعب محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، إن إصابته بفيروس كورونا جاءت له من المنتخب وليست من الفرح، وأن الحارس الذي خصصه له الاتحاد المصري لكرة القدم ويدعى "كريم" كان يلازمه في كل مكان في الفرح، ويحرص على تعقيم أي مكان يوجد به اللاعب.

وأضاف "البمبي" في تصريح لـ"الوطن"، أن الفرح كان يوم الاثنين الماضي ولم تظهر أي أعراض على أي شخص حضره، أو أي فرد بالعائلة، وكذلك العريس "ناصر" الذي اتصل به وهو يتمتع بصحة جيدة ولم تظهر عليه أعراض المرض وهو حاليًا في القاهرة.

وأشار إلى أنه تواصل مع محمد صلاح منذ قليل، الذي أكد له أنه لم تظهر عليه أي أعراض للمرض وهو حاليا في العزل ويخضع للرعاية الطبية.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن حذف بيان إصابة محمد صلاح بكورونا من الحساب الرسمي للاتحاد، جاء بسبب خضوعه لمسحة أخرى.

وقبل التأكد من إيجابية مسحة صلاح، قال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "ادعو له أن تكون سلبية، وهو يخضع لمسحة في الوقت الحالي، من أجل التأكد سواء من شفائه أو إصابته".

وكان مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان كشف عن إعادة مسحة اللاعب محمد صلاح، للتأكد من النتيجة، مشددًا على أنه حتى هذه اللحظة لم يتم التأكد من مسحة اللاعب، وذلك قبل ظهور النتيجة إيجابية.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن حالة اللاعب مطمئنة ولا داعي لإثارة القلق والسير وراء الشائعات.