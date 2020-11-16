نيابة إدفو تجدد حبس سارقي جهاز الغسيل الكلوي 15 يوما

قررت النيابة العامة بإدفو شمال محافظة أسوان، بالأمس، تجديد حبس متهمين بسرقة جهاز غسيل كلوي من وحدة غسيل قرية الرديسية التابعة لدائرة مركز إدفو، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت وحدة الغسيل الكلوى بمدينة الرديسية بمركز إدفو شمال أسوان تعرضت لسرقة لأحد الأجهزة بها حيث تم تحرير المحضر الشرطى رقم محضر 10169 / 2020 بشأن الواقعة، وعلى الفور أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للأجهزة المختصة بمديرية أمن أسوان لسرعة ضبط الجناة وتحديد هويتهم، واستعادة الجهاز وإرجاعه مرة أخرى إلى وحدة الغسيل بالرديسية.

وكثفت الأجهزة من جهودها والتى أسفرت عن تحديد هوية الجناة وهم الأول م .ا. ح ، والثانى ا. ج. ا ، وتم ضبط جهاز الغسيل الكلوى بحوزتهم ، وتم تسليمه لوحدة الغسيل بالرديسية.

وقدم اللواء أشرف عطية شكره للأجهزة الأمنية لسرعة التعامل مع الواقعة ، ونجاحها في ضبط المتهمين وإعادة جهاز الغسيل الكلوى ، موجهاً إلى أهمية تكثيف أعمال التأمين والحماية بمثل هذه المواقع الصحية للحفاظ على المستلزمات الطبية المختلفة والتى تخدم المئات من المرضى المترددين عليها .

وبعرض المتهمين اليوم علي النيابة قررت تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد قرار الحبس 4 أيام.