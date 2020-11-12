أستاذ بهندسة أسوان يحتل المركز الأول عالميا في "استقرار الجهد الكهربي"

حصل الدكتور صلاح محمد كامل، أستاذ الهندسة الكهربية المساعد بكلية الهندسة جامعة أسوان، على المركز الأول بقائمة أفضل 500 باحث عالميا، في مجال استقرار الجهد الكهربي وشبكة التوزيع النشطة، طبقا لقاعدة بيانات سيفال SciVal، التابعة للناشر الدولي إلسيفير، المعتمدة من منظمات التصنيف العالمية QS and THE، في الفترة ما بين 2017 الى 2020.

وقال كامل إن قاعدة بيانات السيفال تستخدم في تحليل الأداء البحثي لمجموعة بحثية أو جامعة أو دولة، وأيضا مقارنة الأداء البحثي لباحثين أو مؤسسات باستخدام مقاييس ومؤشرات مختلفة.

ويعتبر الدكتور صلاح كامل، من الباحثين المتميزين بجامعة أسوان؛ إذ بلغت أبحاثه المنشورة أكثر من 250، في مجالات ومؤتمرات متخصصة ذات قيمة علمية عالمية، بعدد استشهادات مرجعية بلغت أكثر من ألف في قاعدة البيانات الدولية Scopus، وقبل له براءتي اختراع دولية بالصين.

كما حصل الدكتور كامل على جائزة جامعة أسوان التشجيعية، وترقى العام الماضي لدرجة أستاذ مساعد بنظام التميز العلمي.

وكان الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، افتتح قاعة الرسم الهندسي، بحضور الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت، والدكتور محمد زكريا عبدالحميد، المستشار الهندسي للجامعة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ومعاونيهم.

وأكد غلاب، وضع خطة لتطوير كلية الهندسة بالحرم الجامعي في أبو الريش، لافتًا إلى أنها تناولت تطوير مباني ومقرات وقاعات ومدرجات وفصول دراسية بالكلية التي أنشئت منذ عام 1995، ولم يشملها التطوير، مشيرا إلى أنه كان لزاما علينا وضع خطة التطوير التي أصبحت مطلبا مهما وأساسيا لتحسين البنية التحتية لخدمة العملية التعليمية والبحثية المقدمة للطلاب بكلية الهندسة، وجميع طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وكذلك الجهاز الإداري بالكلية.