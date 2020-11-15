استقرار أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 821 جنيها

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد 15 نوفمبر، بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية، مقارنة بالأسعار التي وردت صباح اليوم، بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا بسبب الانتخابات الأمريكية، وما فرضته على السوق المالية من تخوفات حول الاقتصاد العالمي.

كما سجلت أسعار المعدن الأصفر، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، جعلت المقبلين على الشراء في حيرة بين شراء الذهب أو الانتظار.

وترصد "الوطن"، متوسط أسعار أعيرة الذهب التي وردت بنهاية التعاملات اليومية، بعد أن شهدت الأسعار استقرارا خلال التعاملات الصباحية، بعد ارتفاعها 3 جنيهات في نهاية تعاملات الجمعة الماضية الموافق 13 نوفمبر 2020، مقارنة بالأسعار التي وردت صباح اليوم نفسه، وذلك في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب، استقرارا دام لمدة يومين بنهاية تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 936 و938 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 819 و821 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 702 و704 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى 6 آلاف و568 جنيها.

الذهب يصعد لأعلى نقطة في تاريخه عالميا ومحليا

وصعدت أسعار الذهب لأعلى ارتفاع في تاريخها محليا ليصل إلى أعلى نقطة على الإطلاق، في نهاية تعاملات الجمعة 30 يونيو الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث وصل الذهب لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، لوجود تخوفات عالمية من فيروس كورونا، حيث وصلت أسعار الذهب لأعلى نقطة لها على الإطلاق بالسوق المحلية المصرية، جاء ذلك وفقا لما صرح به إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية.

وسجلت أسعار أعيرة الذهب تراجعا كبيرا في نهاية تعاملات الاثنين الماضي الموافق 9 نوفمبر، ليخسر الجرام 38 جنيها، في بداية الأسبوع، بعد أن كانت شهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا بسبب الانتخابات الأمريكية، وما فرضته على السوق المالية من تخوفات حول الاقتصاد العالمي.