أنغام تتصدر "ديزر" وتويتر دول الخليج بعد طرح ألبوم "مزح"

تصدرت الفنانة الكبيرة أنغام، قوائم الأكثر تداولا عبر دول الخليج، وبالتحديد المملكة العربية السعودية، وتطبيق ديزر، بعد طرح ألبومها الخليجي الجديد "مزح"، عبر المنصات الإلكترونية.

تطبيق ديزر الذي صدر عليه ألبوم أنغام "مزح"، أعلن من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن أنغام تحتل المركز الأول بأغاني ألبوم "مزح"، الذي أصبح الأكثر استماعا في السعودية، على التطبيق الموسيقي.

كما أن أغنية "ألف آسف"، تصدرت الترند بعدد من الدول العربية ، حيث غردت كاتبة الأغنية الشاعرة الجادل عن تصدرها الترند، وأغنية "طاولة"، "ثلاثة حروف"، "مزح"، "إسمك حبيبي" وغيرها من أغنيات الألبوم الذي قال عن أحد المغردين "هو أفضل ألبوم وللسميعة فقط".

ألبوم "مزح" هو خليجي الشكل وسعودي الهوية، ومن إنتاج وتوزيع شركة روتانا، ويمتاز بزخم كبير وحشد لأفضل الشعراء والملحنين مثل: سهم، وصادق الشاعر.

ويقدم سمو الأمير بدر بن عبدالمحسن، أغنية "مزح"، من ألحان صادق الشاعر. فيما قدّم الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، 5 أغنيات وهي: "أناني"، "طاولة" من ألحان صادق الشاعر، و"ثلاث حروف"، "آخر لقاء"، "تسلم يدينه" من ألحان سهم.

أما الأعمال التي صاغها الشاعر الأمير سعود بن عبدالله، فهي "إسمك حبيبي"، من ألحان صادق الشاعر، و"غريب" من ألحان سهم.

كما قدم الشاعر الأمير سعود بن محمد العبدالله الفيصل، أغنية "أدور"، من ألحان سهم، فيما كتب تركي آل الشيخ، أغنية "لايقين عليك"، من ألحان سهم.

وقدم الشاعر واحد، أغنية "لا تستغرب"، من ألحان سهم، ثم تأتي الشاعرة الجادل، في أغنية "ألف آسف"، من ألحان صادق الشاعر.

وكتب الشاعر سعود البابطين، أغنية "أبطي عليك"، ألحان سهم، والشاعر قوس، في أغنية "هنا وهناك"، ألحان سهم، وأخيراً قدّم الشاعر فهد عافت، أغنية "ظل وهجير"، من ألحان صادق الشاعر.