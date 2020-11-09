صور.. أنغام تطرح بوستر ألبومها الخليجي الجديد "مزح"

نشرت الفنانة أنغام بوستر ألبومها الخليجي الجديد "مزح"، عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام"، معلقة بتاريخ طرح الألبوم الذي سيصدر يوم الأربعاء المقبل، ومن إنتاج شركة روتانا.

وفي الشهر الماضي، أشادت المطربة أنغام عبر حسابها على "تويتر" بأولى حفلاتها بمركز المنارة عقب جائحة كورونا، وكتبت أنغام: "أنا وإنتم حالة خاصة جداً، ‏اتبسطت بوجودكم، ويا رب أكون أسعدتكم زي ما أسعدتوني".

وأحيت المطربة أنغام حفلًا غنائيًا يعد الأول لها في القاهرة، بعد توقف الحفلات بسبب تفشي فيروس كورونا والتزام جميع الحضور بارتداء الكمامات وجميع الإجراءات الصحية، حيث أقيم الحفل بساحة مركز المنارة نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير.

وحضرت أنغام بصحبة مديرة أعمالها راندا رياض، وصعدت على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، مرددة أغنية "بحبك وحشتيني" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب بعدها قامت بتحية الجمهور، وتألقت أنغام بوصلة طربية، وطلبت النجمة أنغام من الرجال الحاضرين لحفلها مع زوجاتهم أن يرددوا معها كلمات أغنيتها الشهيرة "بحبك وحشتيني" التي صعدت عليها.

وقالت أنغام لجمهورها: "لو سمحتم الرجالة بس يرددوا معايا كلمات الأغنية دي لزوجاتهم"، كما وضعت إدارة قاعة المنارة عددا من الشروط من أجل حضور الحفل من بينها شروط ومحاذير يجب تطبيقها.

وكانت المطربة أنغام قد صرحت لبرنامج "trending"، الشهر الماضي بأنها تعمل على تصوير 15 أغنية، التي يضمها ألبومها الخليجي "مزح"، في كليب واحد، يجري تصويره على مدار ثلاثة أيام.

كما كانت قد أعلنت عن ألبومها الخليجي منذ فترة عبر حسابها الخاص بـ"تويتر" من خلال تغريدة قالت فيها: "الحمد لله ماستر ألبومي الخليجي الجديد ⁧‫"مزح‬⁩" جاهز، الصورة تجمعني مع الرائع ⁧‫سهم‬⁩ ومهندس الصوت الكبير ⁧‫أمير محروس‬⁩".