شوقي: أوروبا تسجل آلاف الحالات بكورونا وتواصل الدراسة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الضوابط التي تتخذها الوزارة في العملية التعليمية أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" تتم بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، والتي تستشير بدورها منظمة الصحة العالمية، وهذا تحدثنا فيه قبل بدء العام الدارسي ويتم تطبيقه بحذافيره.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أنه يتم تطبيق الإجراءات الوقائية منذ أول يوم في الدراسة، أي منذ حوالي شهر تقريبًا، مؤكدًا أن سياسات الإغلاق مرتبطة بعدة مستويات، فيتم إغلاق الفصل عندما يتم التأكد من وجود حالة مصابة بكورونا.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه عندما يتم التأكد من وجود طالب مصاب بالفيروس يتم أخذ الاحتياطات ويتم غلق الفصل، "حتى لا ندع للفيروس فرصة أن يعدي أي شخص آخر، بس لازم إغلاق الفصل لا يُسبب هيستريا، ده مجرد إجراء احترازي، مش لازم الفصل كله يُصاب عشان نقفل الفصل، إجراء لتقليل الإصابات".

وأوضح أن الحياة لابد أن تستمر مع فيروس كورونا سواء في المدارس أو الحياة العامة أو الاقتصاد، لكن بضوابط، وكلما نلتزم بالإجراءات كلما نكون أفضل، "مصر أفضل من دول أوروبا بكتير، يعني بالنظر لعدد إصابات كورونا في انجلترا يوميًا نلاقي 25 ألف حالة والمدارس هناك شغالة عادي خالص، إحنا بعيد قوي عن غلق المدارس".

وتابع: "عدد الإصابات في مصر تتخطى الـ 200 بأرقام بسيطة، ومفيش داعي للقلق المبالغ فيه، الضوابط دي معمولة علشان نطمن الناس، فيه مستوى أعلى لغلق أكثر من فصل، وفيه مستوى أعلى لغلق مدرسة، وغلق المدرسة يكون قرار بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم في المحافظة و مديرية الصحة".

وأشار إلى أن إغلاق المدارس بشكل عام ليس قرار وزير التعليم، بل قرار وزارة الصحة ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا التي يرأسها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، "من أول يوم في كورونا كل يوم فيه تقريرين عندي ييجيوا من المتابعة الأرضية، فيهم كل الحالات اللي يتم رصدها في المدارس، وهي أرقام صغيرة جدا".