وزير التعليم: لم أوقع على أي حذوفات في المناهج الدراسية بمختلف المراحل

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه لم يوقع على أى حذوفات في المناهج الدراسية في مختلف مراحل التعليم المختلفة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي حذف في المناهج، مطالبا جموع الطلاب، بمذاكرة جميع المقررات التعليمية بالمناهج، ولا ينظروا إلى إشاعات الحذف.

وقال وزير التعليم، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الدراسة مستمرة فى المدارس دون مشكلات على مدار الأربع أسابيع الأولى من بدء العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن العام الدراسى الجديد، سيستكمل على أي حال، سواء كانت هناك جائحة لكورونا أم لا، موضحا أنه لا توجد لدى الوزارة نية لوقف العام الدراسى الحالي، وسيستكمل على غرار العام الدراسى الماضي.

وأضاف وزير التعليم، أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تنفذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس بصفة دورية وتعقيم الفصول الدراسية وتطهير دورات المياه وتعقيم المقاعد الخشبية وتحقيق التباعد الإجتماعي بين الطلاب داخل الفصول الدراسية وأثناء طابور الصباح، لمنع انتشار فيروس كورونا، وحفاظاً على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

وشدد وزير التعليم، على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالمدارس الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن جميع ادوات التعقيم والتطهير متوفرة تماماً بجميع المدارس، مؤكداً أن نسبة الحضور بالمدارس وصلت إلى 98%.

ولفت وزير التعليم، إلى أن الطالب مسؤول عن المنهج بالكامل فى الامتحان قبل صعوده للصف الأعلى، مطالبا التلاميذ بالاستمرار فى دراستهم وعدم ضياع أوقاتهم وعدم النظر للإشاعات المغرضة، مؤكداً أن العام الدراسي الجديد سيعبر إلى بر الأمان رغم صعوبات وتحديات كورونا.