محافظ الإسكندرية: حملات لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اجتماعا عاجلا، مساء أمس، برؤساء الأحياء، لمناقشة أهم المشكلات التي تؤرق الشارع السكندري وعلى رأسها مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا "كوفيد 19" ، وكذا مشكلات القمامة والأمطار وتقنين الأراضي ، وذلك بحضور اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة .

وشدد الشريف على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف اتباع الإجراءات الاحترازية وعملية تطهير وتعقيم مباني وإدارات الأحياء ، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا "كوفيد 19" ، وعدم السماح بالتواجد داخل أيا من المنشآت الحكومية بدون ارتداء الكمامات ، فضلا عن تكثيف حملات متابعة الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية على المقاهي والكافيتريات والمحال التجارية وغلق المخالف منها ، وكذا تكثيف الحملات على وسائل المواصلات بالتنسيق مع إدارة المرور .

وناقش محافظ الإسكندرية خلال الاجتماع ملف منظومة تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية للأراضي ، مؤكدا على ضرورة التشديد على المسئولين عن هذا الملف بالأحياء بتحقيق الانجاز اللازم به ، كما شدد على المتابعة الدورية لأعمال رفع القمامة من الشوارع وضرورة تكثيف حملات النظافة بنطاق الأحياء وتحسين الخدمات للوصول للمستوى اللائق بالإسكندرية .

كما ناقش الاجتماع مواجهة النوات والأمطار التي تتعرض لها المحافظة خلال موسم الشتاء ، وضرورة مراجعة كافة المطابق وشبكات تصريف مياه الأمطار وتطهير الشنايش بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي ، لعدم حدوث أي مشكلات ومواجهة تراكمات وتجمعات المياه بالمناطق المتفرقة بالمحافظة ، مؤكدا في ختام الاجتماع على ضرورة تنظيم العمل ومعاقبة المقصرين التي قد تصل للإيقاف عن العمل ، وقال "أهم شيء هو رضاء المواطن وحسن الإدارة والكفاءة في العمل هي الأساس".