بي بي: زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بـ 155 مليون قدم مكعب

أعلنت شركة بريتش بتروليم "BP" البريطانية العاملة في مجال البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي، أنها تعمل على مرحلتين جديدتين لبدء إنتاج الغاز الطبيعي من خلال حقلين في البحر المتوسط.

وأضافت الشركة، أن الجبلين هما حقل القطامية والذي يقع بمنطقة امتياز شمال دمياط البحري، والذي من المتوقع أن يصل إنتاج الحقل إلي 50 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.

وأشارت إلى أن الحقل الثاني هو حقل اتول -4 والذي يضم إنتاجا يبلغ حوالي 105 مليون قدم مكعب غاز طبيعي يوميا، بجانب 3500 برميل من المكثفات يوميا.

وفقاً لبريتش بتروليم تحتل مصر المركز الثالث كأكثر الدول تحقيقاً لزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي على مستوى الدول المنتجة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط عام 2019، وذلك بنسبة زيادة تصل لـ10.9% مقارنة بعام 2018

واستطاعت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والأتجاه إلى التصدير بفضل تطويرها وتنميتها للحقول والبنية التحتية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال استكشافات الغاز.

وعملت الدولة علي مشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعي المصرية مثل مشروع تنمية حقل ظهر، بمعدل إنتاج يصل إلى أكثر من3مليار قدم3 غاز يومياً، ومشروع تنمية حقل نورس، بمعدل إنتاج بلغ نحو 1.2 مليار قدم3 غاز يومياً، إلى جانب مشروع المرحلة التاسعة بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة (البرلس، شل الهولندية)، بمعدل إنتاج 500مليون قدم3 غاز يومياً، إضافة إلى مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم بالبحر المتوسط، بمعدل إنتاج 385 مليون قدم3 غاز يومياً.

وتسعين الدولة متمثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية للعمل في مصر، وتسهيل الإجراءات اللازمة للشركات للعمل في مصر.