محافظ البحر الأحمر: تسليم مساكن بديلة للعشوائيات بسفاجا خلال أيام

صدّق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على كشوف المستحقين لمساكن بديل العشوائيات بسفاجا والتى يبلغ عددها ١٧٤ وحدة سكنية بالإضافة إلى ٣ عمارات بتكلفة ٩٣ مليون جنيه، تم تنفيذها بواسطة جهاز التعمير والاسكان بالمحافظة.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، في تصريح له، اليوم، أن الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ستعلن صباح غد الخميس عن أسماء المستحقين في لوحة الاعلانات بالوحدة المحلية، لافتا إلي فتح باب التظلمات للمواطنين في مساكن بديل العشوائيات خلال الفترة من يوم السبت حتي الخميس من الأسبوع القادم.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتى استجابةً لمناشدات الأهالى له خلال الفترة الماضية بتسليم هذه الوحدات، وتأكيداً لتعهده بتسليم بديل العشوائيات بعد تحديد المستحقين ومن ينطبق عليهم الشروط، لافتًا إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة للقضاء علي العشوائيات، حيث تبلغ عددها ١٧٤ وحدة سكنية بالإضافة إلى ٣ عمارات بتكلفة ٩٣مليون جنيه وتم تنفيذها بواسطة جهاز التعمير والاسكان بالمحافظة .

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ترتكز على توفير حياة كريمة للمواطنين، والدولة لديها خطة طموحة للقضاء على العشوائيات بتوفير مساكن بديلة متحضرة تليق بهم.

كما أجرى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية، لمدينة القصير لتفقد عدد من المشروعات الخدمية يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ مكتب التموين تفقد قسم خدمة المواطنين واستمع إلى القائمين على العمل بالمكتب وذلك لمعرفة الخدمة التى يعملون بها والخدمات الالكترونيه الحديثة المقدمة للمواطنين للحصول على الدعم التموينى، كما تفقد إدارة التموين، وإلتقى بعدد من المواطنين المترددين على المكتب واستمع إليهم، ووجه بحسن معاملة المواطنين.

وتفقد المحافظ بعدها القلعة العثمانية، واستمع من القائمين على العمل بها إلى شرح تفصيلي عن كافة المعروضات بالقلعة بالإضافة إلى تفقد قسم شرطة القصير القديم، وتفقد أيضاً الكورنيش واستمع إلى خطة تطور الأعمال التى ستتم به، موجهاً بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير بالكورنيش ليكون متنفساً للأهالي، وأنهى المحافظ جولته التفقدية لمدينة القصير، بتفقده موقع حادث الأتوبيس، ووجه الجهات المعنية برفع كفاءة الطريق ووضع العلامات الإرشادية عليه