محافظ البحر الأحمر يقرر صرف شهر مكافأة للعاملين بمستشفى القصير

قرر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، صرف راتب شهر، مكافأة للعاملين في مستشفى القصير المركزي لجهودهم في التعامل الجيد والسريع مع مصابى حادث انقلاب طريق القصير، مؤكداً أنه منذ توليه منصبه وأرسى مبدأ الثواب للمتميزين والعقاب للمخالفين والمقصرين في عملهم.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ البحر الأحمر، لمستشفى القصير، اليوم، للاطمئنان على مصابى حادث الأتوبيس، الذي وقع مساء أمس، وأسفر عن إصابة 38 شخصا، ووفاة 2 آخرين، حيث خرج معظم المصابين بعد تلقى العلاج اللازم، ومازال 13 مصابا يخضعون للعلاج بينه حالتين فقط فى العناية المركزة.

ووجّه المحافظ إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الصحيّة لهم، واستمع المحافظ للمصابين، الذين وجهوا الشكر له لحرصه على زيارتهم، كما وجهوا الشكر للعاملين في مستشفى القصير المركزي لتقديمهم كافة أوجه الرعاية الصحيّة منذ وصولهم المستشفى، إضافة إلى حسن معاملتهم.

كما أجرى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، زيارة ميدانية، اليوم الأربعاء، لمدينة القصير لتفقد عدد من المشروعات الخدمية برفقة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وبدأت الجولة بتفقد المحافظ مكتب التموين و قسم خدمة المواطنين واستمع إلى القائمين على العمل بالمكتب لمعرفة الخدمة التى يعملون بها والخدمات الالكترونيه الحديثة المقدمة للمواطنين للحصول على الدعم التموينى، كما تفقد إدارة التموين، وإلتقى بعدد من المواطنين المترددين على المكتب واستمع إليهم، ووجه بحسن معاملة المواطنين.

وزار المحافظ بعدها القلعة العثمانية، واستمع من القائمين على العمل بها إلى شرح تفصيلي عن كافة المعروضات بالقلعة بالإضافة إلى تفقد قسم شرطة القصير القديم، وتفقد أيضاً الكورنيش واستمع إلى خطة تطور الأعمال التى ستتم به، موجهاً بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير بالكورنيش ليكون متنفساً للأهالي، وأنهى المحافظ جولته التفقدية لمدينة القصير، بتفقد موقع حادث الأتوبيس، ووجه الجهات المعنية إلى رفع كفاءة الطريق ووضع العلامات الإرشادية عليه.