"موصلتش لآلام الولادة".. روايات المتعافين من كورونا مع الوجع

الحمى والإرهاق والسعال الجاف المستمر وارتفاع درجة الحرارة، أعراض شائعة متعارف عليها بين مصابي فيروس كورونا، تتفاوت حدتها من شخص لآخر، قد تصل إلى ضيق شديد في التنفس، أو آلام بالصدر و شعور بالاختناق، يستغرق الأمر نحو خمسة أيام في المتوسط حتى تزول الأعراض تدريجيا، وتقول منظمة الصحة العالمية إن فترة حضانة الفيروس تصل إلى 14 يوما.

أعراض "كوفيد 19" وصفتها الفنانة نشوى مصطفى، في تصريح إعلامي لها عقب تعافيها من الفيروس بأنه"صعب جدًا أصعب من ألم الولادة"، بحسب تعبيرها، موجهة النصح للجميع بالالتزام وارتدائ الكمامة للوقاية من العدوى به.

أعراض فيروس كورونا ومضاعفاته تتفاوت من شخص لآخر، حسبما أكد عدد من المتعافين لـ"الوطن" تبدأ بتكسير شديد في الجسم وقد تصل إلى آلام شديدة بالصدر تؤدي إلى شعور دائم بالاختناق.

شاكر عانى من الهلاوس بسبب ارتفاع الحرارة الشديد وزوجته"آلام الفيروس تختلف من شخص للتاني"

ِشاكر الصمدي وزوجته أمل الجوهري، أصيبا بفيروس كورونا في نهاية يناير الماضي، تفاوتت أعراض الفيروس بالنسبة لهم، وبحسب وصف الزوج لـ"الوطن" عانى من آلام شديدة في الصدر للدرجة التي كانت تمنعه من القدرة على النوم في بعض الأحيان.

آلام الصدر التي كان يعانيها الزوج الأربعيني وصلت إلى حد ضيق التنفس الشديد، الأمر زاد صعوبة عليه بارتفاع الحرارة المستمر الذي تسبب في إصابته بـ"هلاوس" بحسب تعبيره.

زوجته البالغة من العمر 40 عاما، اعتبرت آلام فيروس كورونا رغم شدتها التي عانت منها طيلة أسبوع كامل لم تصل معها إلى حد آلام الولادة كما وصفتها الفنانة نشوى مصطفى، وإن كان الأمر وصل إلى ألم شديد بالصدر وصعوبة شديدة في التنفس،"قعدت أسبوع حرارتي عالية جدا وجسمي كله واجعني"، معتبرة آلام الإصابة بـ"كورورنا" تتفاوت من شخص لآخر وليست واحدة على الجميع.

وسام: عانيت من صداع مستمر وآلام في الصدر

وسام عبده البالغة من العمر 26 عاما، اكتشفت إصابتها بالفيروس في الـ 26 من مايو الماضي، عانت من آلام في الصدر وصداع شديد مستمر، ولكن وبحسب روايتها لـ"الوطن" الأعراض تختلف من شخص لآخر.

إلى جانب آلام الصدر والصداع المستمر بالرأس، عانت الفتاة العشرينية من فقدان في حاستي الشم والتذوق استمرت نحو أسبوعين حتى زالت الأعراض بالتدريج وأثبتت التحاليل سلبية العينة بعد ذلك.

دعاء: شعرت بهزلان وإعياء بالجسم ولم استطيع القيام بأي مجهود

في يونيو الماضي أصيبت دعاء خلف بفيروس كورونا خلال مخالطتها لعدد من المصابين خلال مشاركتها بأعمال تطوعية لدعم مصابي العزل المنزلي بمحافظتها أسوان، وبحسب روايتها، داهمها ضيق في التنفس وآلام في الصدر بعض الوقت، إلا أن الأمر لم يتطور معها إلى احتياج تنفس صناعي.

إلى جانب آلام الصدر وضيق التنفس، عانت الفتاة العشرينية من إعياء وهزلان عام بالجسم، خلال فترة إصابتها، وبحسب روايتها لـ"الوطن" الأعراض زالت بعد أسبوع وتعافت سريعا على عكس بعض الحالات التي استغرقت وقت كبير للتعافي من أعراض الفيروس.