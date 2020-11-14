نشوى مصطفى: كورونا أصعب من الولادة.. ومفيش مستشفى خاص قبلني

وجهت الفنانة نشوى مصطفى، رسالة للشعب المصري، بعد شفائها من فيروس كورونا، مناشدة إياهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، لتقليل فرص الإصابة بالعدوى.

وقالت نشوى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON": "أبوس إيديكم لو بتحبوا ربنا وبتحبوا ولادكم اتقو شر الألم اللي أنا حسيت بيه، حافظوا على نفسكم عشان ولادكم وأكل عيشكم، كلنا على باب الله".

وأضافت: "كلنا على باب الله وماشيين بالأرزاق، عشان أكل عيش ولادكم مش هينفع لو انت عامل أو صنايعي ترقد، حافظ على نفسك أرجوك بالكمامة، كمامة تمنها 3 جنيه هيحافظوا عليكم ويخلوكم لبيتك وأولادكم".

وتابعت: "كان معي فلوس بس مفيش مستشفى كانت عاوزة تقبلني من المستشفيات الخاصة، لكن مستشفى بلدي العامة الحكومية قبلتني، أنا عندي فلوس وربنا ساترني بس مكنتش بقدر أحط لقمة في فمي، الفلوس مش مهمة لما تبقى معاكي ومفيش مستشفى راضية تقبلك أو قادرة تاكلي حتى، كورونا دي صعبة جدا، أصعب من ألم الولادة".

واختتمت: "أنا أهملت واتكسفت من لبس الكمامة، متسلموش على حد بإيديكم وحافظوا على التهوية والتباعد والتغذية، كلوا برتقال وحزمة جرجير أو جوافة وحتة جبنة قريش، عندنا الحاجات دي رخيصة، احموا نفسكم مع الكمامة ".