نشوى مصطفى: كنت برفض ألبس الكمامة عشان الناس متتريقش عليا

اعترفت الفنانة نشوى مصطفى، أنها أهملت في الالتزام بالإجراءات الاحترازية ما أدى إلى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب قلة الأعداد المصابة في مصر، مقارنة بالأشهر الأولى لانتشار المرض.

وقالت مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON": "جوزي وصل لمرحلة إنه كان بيقولي خدي الكمامة وإنتي نازلة، كنت بقول له الناس هتتريق عليا لو شافتني بيها، مبقاش حد بيلبسها، وقلت له لما لبستها في السوبر ماركت الناس قعدت تبصلي خاصة إني من الناس اللي بتنزل تشتري حاجتها في الطبيعي بنفسها، زي السوبر ماركت والسوق كمان وأنقي الخضار والفاكهة بنفسي".

وتابعت: "بقالي شهرين مع تراجع الأعداد المعلنة بدأت أعمل وأقول ياه 100 واحد مصاب مش مهم لأني مكنتش فاهمة إن 100 واحد دول بس اللي عملوا مسحة لكن غيرهم كتير ممكن تجيلهم وميروحوش وممكن يبقوا بالآلاف".

وأردفت: "كنت مستبعدة إني أتصاب، وبدأت أتعب يوم 27 أكتوبر وبدأت تظهر عليا الأعراض ومع ارتفاع درجة الحرارة عالجت نفسي بنفسي، بدأت أروح الصيدلية وأشتري الدوا لنفسي زي المصريين وأخدت مضاد حيوي وخافض حرارة ومشكيتش للحظة إنها كورونا، حتى أولادي وجوزي لما نصحوني بإجراء مسحة قلتلهم لا بلاش أحط الأنبوبة في مناخيري".

وأوضحت: "بدأت الأعراض تزيد وكنت بقاوح في إجراء المسحة وقلت لهم خلاص حتى لو افترضت إني مصابة هعزل نفسي في غرفة بنتي مريم، لأنها اتجوزت، ومع ذلك مكانش عزل حقيقي، بدأت تتصاعد الأعراض وزاد الألم بشكل غريب لا يتحمله بشر كأنه زجاج مكسر جوايا".

وأعربت عن سعادتها بسبب شفائها من فيروس كورونا المستجد، موجهةً الشكر لكل من دعموها ودعوا الله لها بالشفاء خلال الفترة الماضية: "الحمد لله لو قعدت أسجد لربنا أشكره من هنا لحد ما أموت لن أوفي حق الناس الطيبة اللي كانت بتدعي لي بظهر الغيب وكانت مخلصة في دعواتها ليا وبإلحاح في الدعاء أني أخف".

وأثناء المداخلة سعلت الفنانة نشوى مصطفى بشدة، كما كانت حالتها الصحية ليست على ما يرام وهو ما ظهر على صوته، فسألتها مقدمة البرنامج: "لسه تعبانة؟"، لترد عليها" ياه الحمد لله أنا كنت فين؟".