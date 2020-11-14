بعد شفائها من كورونا.. نشوى مصطفى تشكر الرئيس: "ربنا يجبر بخاطرك"

وجهت الفنانة نشوى مصطفى، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد شفائها من كورونا، قائلة: "سيادة الرئيس ربنا يجبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطر كل الناس التي تعاني من فيروس سي، والنهاردة الرئيس برضه جبر بخاطري ورجعني ليهم برضه واتعالجت في مستشفى عام".

وحكت نشوى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON"، تفاصيلًا مؤلمة تعرضت لها خلال فترة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موضحةً أن أبناءها استعانوا بطبيب لعلاجها في المنزل، حيث طلب منها أن تجري فحوصات بشكل فوري وثبت إصابتها بفيروس كورونا من الدرجة الثالثة من خمس درجات، كمقياس لشدة الإصابة والتغلغل.

وأضافت: "رئتي تعرضت لإصابة كبيرة ووصف لي العلاج والبرتوكول الخاص، ومع ذلك ورغم تناوله لم تتحسن الحالة فاستعنت بطبيب آخر، لكني عانيت من زيادة شدة الأعراض".

وتابعت: "شفايفي ازرقت وتحولت للون الأسود ونزل ابني برفقة أصدقائه للبحث عن مستشفى في منطقة التجمع ورفضت المستشفيات استقبالي لإصابتي بكورونا وقالوا له آسفين مش بناخد كورونا وأكتر من 5 مستشفيات، ابني قلهم أمي بتموت خدوا اللي إنتوا عاوزينه وخدوها قالوا له لو جبتو لنا البوليس مش هناخدها احنا مش مهيئين لاستقبال حالات كورونا".

وأوضحت أن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اتصل بابنها بعدما أعلن تفاصيل الواقعة عبر حسابه على فيس بوك: "قال له مقلتش ليه يا عبد الرحمن، حالا هيبقى عندكم عربية إسعاف وتواصل مع وزارة الصحة وخط الشكاوى الذي تلقى بياناتي عبر أولادي واحضروا لي سيارة إسعاف".

وأردفت: "فور وصولي إلى المستشفى تراجعت نسبة الاكسجين عندي حتى الستينات وتغلغل الفيروس وتكاثر وانتشر، وأصاب الرئة بقوة والدكاترة خبوا عليا وبعد 72 ساعة قالوا لي أنتي كنتي في مرحلة العاصفة".

واختتمت حديثها موجهة الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب إطلاقه مبادرة 100 مليون صحة قبل عامين: "لازم أشكر مبادرة بدأت من سنتين، وبالصدفة اكتشفنا إن أمي عندها فيروس كورونا، وأمي دي نور عنينا العلاج كان بره ومكلف جداً وتلقت العلاج في مستشفى حميات امبابة ببلاش".