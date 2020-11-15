"الزراعة" عن الـ"مليون ونصف فدان": الدولة تسعى لزيادة الرقعة الزراعية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تولي ملف الزراعة اهتمامًا كبيرًا منذ عام 2014 وحتى الآن، بهدف زيادة الرقعة الزراعية وتطوير إنتاجها، وهذا يعود بالنفع الكامل على المزارع، موضحًا أن ملف مشروع المليون ونصف فدان يسير بخطوات جيدة، وهناك حجم استثمارات ضخمة يتم في هذا المشروع.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على شاشة "تن"، أن هناك تنسيق متكامل بين جميع الأجهزة المعنية لتطوير منطقة المشروع، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تابع البنية التحتية من شبكات الطرق والكهرباء، ومحطات المياه، بالمواقع المختلفة للمشروع في كل من المنيا وتوشكى والمغرة وسيوة والفرافرة والطور.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتطوير الصرف الزراعي للأراضي المستهدفة، وإقامة المناطق الخدمية، وتقديم تسهيلات لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري.

واطلع الرئيس خلال الاجتماع، على المشروعات القومية لشركة "تنمية الريف المصري الجديد"، في مجال تنمية واستصلاح الأراضي، وإنشاء مجتمعات مستدامة تكون الزراعة فيها هي القاطرة الأساسية للتنمية، بالتوازي مع الاستثمارات الأخرى المصاحبة في قطاعات الصناعة والخدمات.

وفي هذا الإطار، تابع الرئيس الموقف التنفيذي الحالي لمشروع "المليون ونصف فدان"، بما في ذلك البنية التحتية من شبكات الطرق والكهرباء، ومحطات المياه، وذلك بالمواقع المختلفة للمشروع، في كلٍ من المنيا وتوشكى والمغرة وسيوة والفرافرة والطور.