رئيس شعبة الذهب: المعدن الأصفر "نمبر وان" في الادخار والاستثمار

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن من يملك ملايين، يمكنه الاستثمار في قطاع العقارات، لكن من يمتلك آلاف الجنيهات، يمكنه الاستثمار في الذهب، لأنه مخزون قيم حقيقي متفرد لا يتم تخريده.

وأضاف "ميلاد"، خلال استضافته في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن أي شخص يمكنه شراء 14 جرام ذهب بـ10000 جنيه فقط، لأن الذهب وعاء ادخاري بديل عن الحصالة، فهو "نمبر وان في الادخار، ملوش عمر زي العقارات ممكن يقع في أي وقت"، مضيفا أنه يمكنك بيعه في أي وقت.

وأوضح أن الحكومة تتجه في الوقت الحالي، إلى تخفيض أسعار الفوائد على الشهادات والحسابات في البنوك المصرية، لإجبار المواطنين على سحب أموالهم، والاستثمار وهذا يصب بشكل مباشر في صالح الذهب.

وتابع رئيس شعبة بالغرفة التجارية، أن شعوب الشرق الأوسط، تحب التزين بالذهب، لكن في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، فإن البعض اتجه للادخار من خلال الشراء الذهب، وسيتوفر قريبا خلال أسابيع قليلة، وعاء ادخاري يبلغ حجمه جرام أو جرام ونصف، وعليه دمغة مصرية في حدث لأول مرة، وقد يكون سعره 500 جنيه فقط.

وردا على سؤال مقدم البرنامج سيد علي على عدم ارتداء رئيس شعبة الذهب لساعة مصنوعة من الذهب، قال ضاحكا "باب النجار مخلع".

ووصلت أسعار الذهب إلى 2070 دولار في أغسطس الماضي، في زيادة بنسبة تتراوح بين 35% إلى 40% عن سعره بداية العام، مع ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي ظهر في الصين نهاية عام 2019، وسبب إصابات وصلت إلى أكثر من 50 مليون شخص حتى الآن، وسط تصدر الولايات المتحدة قائمة أكثر الدولة المتضررة من حيث أعداد الوفيات أو الإصابات.